  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової

    • Розсилка
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової

    З такою зовнішністю для Ангеліни спортивні титули не є такими вже й важливими

    19-річна українська тенісистка Ангеліна Димова зачаровує соцмережі своєю вродою.

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової
    Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової

    Ангеліна народилася і провела дитинство в Україні. Однак зараз разом з батьками спортсменка проживає в США. Дівчина займається тенісом під егідою ITF Juniors.

    Ангеліна поки що не досягла особливх вершин у тенісі, але вже має чимало шанувальників. Зокрема, на її Instagram підписані більше 179 тис. осіб.

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ