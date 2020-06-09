Гаряча блондинка, якій є що показати на корті. Запаморочливі фото українки Ангеліни Димової



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З такою зовнішністю для Ангеліни спортивні титули не є такими вже й важливими

19-річна українська тенісистка Ангеліна Димова зачаровує соцмережі своєю вродою.

Ангеліна народилася і провела дитинство в Україні. Однак зараз разом з батьками спортсменка проживає в США. Дівчина займається тенісом під егідою ITF Juniors.

Ангеліна поки що не досягла особливх вершин у тенісі, але вже має чимало шанувальників. Зокрема, на її Instagram підписані більше 179 тис. осіб.