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    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен

    Кайса - чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону.
    Кайса Макаряйнен - 35-річна фінська біатлоністка, яка також брала участь в лижних стартах. [GALLERY_BLOCK]  Чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону. Чемпіонка Фінляндії з лижних гонок (2013). Володарка двох Кубків світу (сезони 2010/11 і 2013/14), трьох малих Кубків за програмою гонок переслідування
    • Сьогодні, 11:48
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    Кайса Макаряйнен
    Кайса Макаряйнен

    Кайса - чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону.

    Кайса Макаряйнен - 35-річна фінська біатлоністка, яка також брала участь в лижних стартах.

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    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
    Кайса Макаряйнен

     Чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону.

    Чемпіонка Фінляндії з лижних гонок (2013). Володарка двох Кубків світу (сезони 2010/11 і 2013/14), трьох малих Кубків за програмою гонок переслідування (сезони 2010/11, 2013/14 і 2014/15), малого Кубка за програмою спринту (2013/14) і малого Кришталевого глобуса за програмою індивідуальних гонок (в сезоні 2014/2015).

    Дворазова чемпіонка світу з літнього біатлону.

    Джерело: sports.ru

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