Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен

Кайса - чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону.

Кайса Макаряйнен - 35-річна фінська біатлоністка, яка також брала участь в лижних стартах. [GALLERY_BLOCK] Чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону. Чемпіонка Фінляндії з лижних гонок (2013). Володарка двох Кубків світу (сезони 2010/11 і 2013/14), трьох малих Кубків за програмою гонок переслідування