Гаряча фінська красуня. Найяскравіші фото біатлоністки Кайси Макаряйнен
- Сьогодні, 11:48
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Кайса Макаряйнен
Кайса - чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону.
Кайса Макаряйнен - 35-річна фінська біатлоністка, яка також брала участь в лижних стартах.
Кайса Макаряйнен
Чемпіонка, віце-чемпіонка і бронзовий призер чемпіонатів світу з біатлону.
Чемпіонка Фінляндії з лижних гонок (2013). Володарка двох Кубків світу (сезони 2010/11 і 2013/14), трьох малих Кубків за програмою гонок переслідування (сезони 2010/11, 2013/14 і 2014/15), малого Кубка за програмою спринту (2013/14) і малого Кришталевого глобуса за програмою індивідуальних гонок (в сезоні 2014/2015).
Дворазова чемпіонка світу з літнього біатлону.
Джерело: sports.ru