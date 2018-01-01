Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер

Біатлон - видовищний і привабливий вид спорту. Особливо, коли на старт виходять такі красуні

Доротея Вірер - італійська біатлоністка, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014 року в змішаній естафеті, триразовий призер чемпіонатів світу, абсолютна чемпіонка світу серед юніорів 2011 року. Володарка малого Кубка світу 2016 року в заліку індивідуальних гонок. Доротея Вірер не тільки успішна спортсменка, але і вельми приваблива дівчина. Вона