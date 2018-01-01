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    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер

    Біатлон - видовищний і привабливий вид спорту. Особливо, коли на старт виходять такі красуні
    Доротея Вірер - італійська біатлоністка, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014 року в змішаній естафеті, триразовий призер чемпіонатів світу, абсолютна чемпіонка світу серед юніорів 2011 року. Володарка малого Кубка світу 2016 року в заліку індивідуальних гонок. Доротея Вірер не тільки успішна спортсменка, але і вельми приваблива дівчина. Вона
    • Сьогодні, 13:14
    • Розсилка
    Доротея Вірер
    Доротея Вірер

    Біатлон - видовищний і привабливий вид спорту. Особливо, коли на старт виходять такі красуні

    Доротея Вірер - італійська біатлоністка, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014 року в змішаній естафеті, триразовий призер чемпіонатів світу, абсолютна чемпіонка світу серед юніорів 2011 року. Володарка малого Кубка світу 2016 року в заліку індивідуальних гонок.

    Доротея Вірер не тільки успішна спортсменка, але і вельми приваблива дівчина. Вона нерідко з'являється на обкладинках глянцевих журналів і хвалиться своїм тілом в соцмережах.

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    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Красуня з рушницею. Ефектні фото біатлоністки Доротеї Вірер

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    біатлон
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