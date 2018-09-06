Нанна – нова вболівальниця «Динамо». Фото стрункої дівчини-білявки новачка київського клубу
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Знайомтесь з коханою новобранця «біло-синіх» Міккеля Дуелунда
Деякий час тому київське «Динамо» оголосило про підписання контракту з півзахисником молодіжної збірної Данії Міккелем Дуелундом.
А це означає, що серед привабливих уболівальниць «біло-синіх» відбулося поповнення.
Нанна Германнсен – кохана данського футболіста.
Поки невідомо, чи переїде вона жити у столицю України, але те, що її можна буде інколи побачити на трибунах НСК «Олімпійський», – це точно, інформує iSport.ua.
Усі фото взяті з Instagram Нанни Германнсен