Нанна – нова вболівальниця «Динамо». Фото стрункої дівчини-білявки новачка київського клубу



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Знайомтесь з коханою новобранця «біло-синіх» Міккеля Дуелунда

Деякий час тому київське «Динамо» оголосило про підписання контракту з півзахисником молодіжної збірної Данії Міккелем Дуелундом.

А це означає, що серед привабливих уболівальниць «біло-синіх» відбулося поповнення.

Нанна Германнсен – кохана данського футболіста.

Поки невідомо, чи переїде вона жити у столицю України, але те, що її можна буде інколи побачити на трибунах НСК «Олімпійський», – це точно, інформує iSport.ua.