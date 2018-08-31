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    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із півзахисником «Мідтьюлланда» (відео)

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    <span>Міккель Дуелунд</span> - Офіційно. «Динамо» підписало контракт із півзахисником «Мідтьюлланда» (відео)
    Міккель Дуелунд

    Датчанин буде грати під 99-м номером

    Гравець «Мідтьюлланда» Міккель Дуелунд продовжить кар'єру в «Динамо».

    Про це київський клуб повідомив на своєму YouTube каналі.

    На офіційному сайті цієї інформації поки немає.

    Деталі контракту не повідомляються.

    Датчанин буде грати під 99-м номером.

    Раніше повідомлялося, що «Динамо» заплатить за Дуелунда близько 3,3-4 млн євро.

    21-річний футболіст зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових пасів.

    Дуелунд - вихованець «Мідтьюлланда». Цей сезон для нього був п'ятим в основній команді.

    За цей час він провів 109 матчів і забив 22 голи і зробив 15 асистів.

    Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

    21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.

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