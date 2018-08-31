Офіційно. «Динамо» підписало контракт із півзахисником «Мідтьюлланда» (відео)



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Міккель Дуелунд

Датчанин буде грати під 99-м номером

Гравець «Мідтьюлланда» Міккель Дуелунд продовжить кар'єру в «Динамо».

Про це київський клуб повідомив на своєму YouTube каналі.

На офіційному сайті цієї інформації поки немає.

Деталі контракту не повідомляються.

Датчанин буде грати під 99-м номером.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» заплатить за Дуелунда близько 3,3-4 млн євро.

21-річний футболіст зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових пасів.

Дуелунд - вихованець «Мідтьюлланда». Цей сезон для нього був п'ятим в основній команді.

За цей час він провів 109 матчів і забив 22 голи і зробив 15 асистів.

Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.