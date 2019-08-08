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    Скотч. Спорт

    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали

    • Розсилка
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали

    Аргентинська співачка і модель впевнена, що переїзд до Лондона піде на користь її кар'єрі

    Пауло Дібала все ближче до того, щоб покинути «Ювентус».На аргентинця претендує «Тоттенхем», який активно веде переговори з італійським клубом.

    Сам гравець також схиляється до переходу в команду з Англії. В Італії впевнені, що на гравця тисне його дівчина Оріана Сабатіні.

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    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали
    Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали

    Аргентинська співачка і модель впевнена, що переїзд до Лондона піде на користь її кар'єрі.

    Тому вона умовляє бойфренда погодитися на трансфер.

    Поки що сторони не можуть зійтися в поглядах на зарплату - «шпори» пропонують 220 тисяч фунтів на тиждень, а гравець хоче більше.

    Але тиск ще й з боку подруги може переконати футболіста.

    Джерело: ua-football.com

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