Оріана Сабатіні: татуйована брюнетка з Аргентини, якій належить серце футболіста Пауло Дібали



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Аргентинська співачка і модель впевнена, що переїзд до Лондона піде на користь її кар'єрі

Пауло Дібала все ближче до того, щоб покинути «Ювентус».На аргентинця претендує «Тоттенхем», який активно веде переговори з італійським клубом.

Сам гравець також схиляється до переходу в команду з Англії. В Італії впевнені, що на гравця тисне його дівчина Оріана Сабатіні.

Аргентинська співачка і модель впевнена, що переїзд до Лондона піде на користь її кар'єрі.

Тому вона умовляє бойфренда погодитися на трансфер.

Поки що сторони не можуть зійтися в поглядах на зарплату - «шпори» пропонують 220 тисяч фунтів на тиждень, а гравець хоче більше.

Але тиск ще й з боку подруги може переконати футболіста.

Джерело: ua-football.com