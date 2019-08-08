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    Запаморочення свідомості. Голкіпера «Брюґґе» після матчу з «Динамо» звинуватили в нацизмі

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    Сімон Міньоле мав би розуміти, що його 88-й номер так турбує, бо комусь сильно хочеться їсти - Запаморочення свідомості. Голкіпера «Брюґґе» після матчу з «Динамо» звинуватили в нацизмі
    Сімон Міньоле мав би розуміти, що його 88-й номер так турбує, бо комусь сильно хочеться їсти
    BELGA PHOTO BRUNO FAHY

    Історія щиро здивувала футболіста

    Голкіпера Сімон Міньоле, який минулого вівторка в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів провів проти київського «Динамо» свій перший матч у складі «Брюґґе», звинувачений у нацизмі. Усе тому, що мав необережність обрати 88-й ігровий номер.

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    Після матчу гравець отримав шквал критики від товаришів, які страждають відповідними розладами. У них цифра «88» асоціюється виключно з закодованим привітанням «Хайль Гітлер!» А що гравець народився у 1988 році і міг обрати такий номер з цих міркувань, якось не допускається.

    «Я не розумію, чому повинен міняти номер, - сказав Міньоле. - Всі, хто мене знає, прекрасно розуміє, що ця тема не має для мене ніякого значення. Я ніколи про це навіть не думав. Тут нема про що говорити. Я подивився на вільні номери в «Брюґґе» і думав взяти 12-й, але з поваги до уболівальників цього не зробив. Завжди граю під номером 22. 88 – це чотири рази по 22, а «Брюґґе» - мій четвертий клуб. У цьому сенс, все просто».

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