Британська поліція розслідує расистський пост фаната «Евертона» на адресу Салаха



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Мохамед Салах

Інформацію про інцидент в правоохоронні органи передали представники клубу «Евертон»

Британська поліція почала розслідування щодо вболівальника «Евертона», який підозрюється в прояві расизму.

Як повідомляє Liverpool Echo, користувач Twitter, який представився шанувальником «ірисок», опублікував кілька записів з образами расистського характеру на адресу єгипетського нападника Мохамеда Салаха, який захищає кольори принципового суперника клубу - «Ліверпуля».

«Евертон» негайно передав інформацію про інцидент в правоохоронні органи.

Також представник клубу виступив з такою заявою: «Евертон» найсерйознішим чином засуджує будь-які види прояви расизму. Ми поділилися інформацією з відповідними органами влади і будемо продовжувати слідкувати за розвитком подій, щоб встановити, чи відома особа користувача Twitter нашого клубу».

Нагадаємо, голкіпера «Брюґґе» після матчу з «Динамо» звинуватили в нацизмі.

Джерело: Чемпионат.com