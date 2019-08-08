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    Британська поліція розслідує расистський пост фаната «Евертона» на адресу Салаха

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    Мохамед Салах - Британська поліція розслідує расистський пост фаната «Евертона» на адресу Салаха
    Мохамед Салах

    Інформацію про інцидент в правоохоронні органи передали представники клубу «Евертон»

    Британська поліція почала розслідування щодо вболівальника «Евертона», який підозрюється в прояві расизму.

    Як повідомляє Liverpool Echo, користувач Twitter, який представився шанувальником «ірисок», опублікував кілька записів з образами расистського характеру на адресу єгипетського нападника Мохамеда Салаха, який захищає кольори принципового суперника клубу - «Ліверпуля».

    «Евертон» негайно передав інформацію про інцидент в правоохоронні органи.

    Також представник клубу виступив з такою заявою: «Евертон» найсерйознішим чином засуджує будь-які види прояви расизму. Ми поділилися інформацією з відповідними органами влади і будемо продовжувати слідкувати за розвитком подій, щоб встановити, чи відома особа користувача Twitter нашого клубу».

    Нагадаємо, голкіпера «Брюґґе» після матчу з «Динамо» звинуватили в нацизмі.

    Джерело: Чемпионат.com

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