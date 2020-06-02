Сара Дамьянович: довгонога тхеквондистка, яка своєю вродою зводить з розуму чоловіків



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Ця красуня займається модельним бізнесом та має понад 570 тисяч підписників в Instagram

Сара Дамьянович - 22-річна сербська журналістка, модель та тхеквондистка.

Окрім чарівної зовнішності, дівчина також має здобутки і на спортивній ниві. Зокрема, Сара є дворазовою чемпіонкою Балкан та бронзовим призер чемпіонату Європи з тхеквондо.

Також Дамьянович займається модельним бізнесом та має понад 570 тисяч підписників в Instagram.