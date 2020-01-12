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    Єдина олімпійська медалістка з Ірану залишила країну

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    Камія Алізаде - Єдина олімпійська медалістка з Ірану залишила країну
    Камія Алізаде
    Інстаграм

    21-річна Камія Алізаде виїхала з Ірану через утиски

    Єдина іранська олімпійська медалістка Камія Алізаде залишила країну через утиски. Про це 21-річна спортсменка повідомила в соцмережі Інстаграм.

    «Я одна з мільйонів пригноблених жінок у Ірані. Я носила все, що мені казали. Повторювала кожне сказане ними слово. Мене використовували щоразу, коли вважали потрібним», - написала Алізаде.

    Спортсменка скаржиться, що влада Ірану постійно критикувала її за обраний вид спорту – тхеквондо.

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    Алізаде зазначила, що рішення залишити Іран було для неї дуже складним. Однак вона бажає продовжувати займатися спортом та виступати на змаганнях.

    «Але я завжди залишатимусь донькою Ірану, де б не була», - резюмувала Алізаде.

    Спортсменка не уточнила, куди саме виїхала з батьківщини. Іранські ЗМІ зазначають, що вона перебралася до Нідерландів.

    Камія Алізаде виборола бронзову медаль у змаганнях з тхеквондо на Олімпіаді 2016 року в бразильському Ріо-де-Жанейро.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) тхеквондо Іран Ріо-2016
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