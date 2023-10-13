«Сокіл» здолав чемпіона Сербії на старті Континентального кубка з хокею

Континентальний кубок є другим за престижністю клубним турніром Європи після Ліги чемпіонів

Чемпіон України з хокею «Сокіл» розпочав участь у Континентальному кубку-2023/24. У своєму першому матчі другого раунду київська команда перемогла сербську «Црвену Звезду» з рахунком 4:2. Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею IIHF.

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Континентальний кубок є другим за престижністю клубним турніром Європи після Ліги чемпіонів. «Сокіл» став учасником змагань, перемігши у чемпіонаті України, і розпочав з другого раунду у групі D.

Суперниками «Сокола» були «Црвена Звезда», «Ференцварош» та «Каунас». У першій грі в Белграді «Сокіл» зійшовся у протистоянні з чинним чемпіоном Сербії, командою «Црвена Звезда».

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Стартував матч на зустрічних курсах. Український та сербський колективи намагалися наступати один на одного. У цій боротьбі першими відзначилися господарі турніру – Подунавац точно кинув м'яч з синьої лінії в більшості.

«Сокіл» отямився у другій половині першого періоду. Кияни ударили по балканцях трьома шайбами за п'ять хвилин. Разумов вирівняв рахунок, вдало використовуючи чисельну перевагу. А Ромашенко вивів чемпіонів України вперед, отримавши передачу від Бородая з-за воріт.

«Сокіл» закріпив свою перевагу влучним ударом з лівої зони вкидання Захарова. Проте на початку третього періоду дубль оформив Ромашенко, пристосувавшись до голкіпера у вигляді двох голів під час більшості. Драговіч з «Звезди» намагався допомогти своїй команді уникнути поразки, але «Соколу» вдалося утримати перевагу з рахунком 4:2.

Одноколовий турнір «Сокіл» продовжить у суботу другим матчем. Суперником киян стане литовський «Каунас». Початок гри заплановано на 17:00 за київським часом. У наступний раунд вийде лише переможець квартету.