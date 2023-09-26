У тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт

Міністерство молоді та спорту України ще в травні отримало лист від СБУ про наявність російського паспорта в Шахрайчука

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук відсторонений від посади

Міністерство молоді та спорту України ще в травні отримало лист від Служби безпеки України про наявність російського паспорта в головного тренера національної хокейної збірної Вадима Шахрайчука. Проте відсторонили його лише 19 вересня. Про це повідомила журналістка Олена Курбанова.

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За даними СБУ, Шахрайчук отримав російський паспорт у 2008 році. До нього він додав ідентифікаційний номер платника податків. Паспорт РФ тренера досі залишається чинним у базах Федеральної міграційної служби Росії.

«За таких обставин вважаємо неможливим і таким, що безумовно зашкодить міжнародній репутації України, представництво нашої держави в умовах військової агресії Російської Федерації особою, що має громадянство держави-агресора. Інформуємо з метою вжиття заходів реагування відповідно до компетенції», – йдеться в листі СБУ до Міністра молоді й спорту України.

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19 вересня федерація хокею України відсторонила Шахрайчука від посади, але не надавала публічних пояснень. Провадження проти нього відкрив дисциплінарний комітет федерації.

На пресконференції до старту нового хокейного сезону у вівторок, 26 вересня, прокоментував ситуацію президент федерації Георгій Зубко для Суспільне Спорт.

Очільник ФХУ зазначив, що вище керівництво організації не має впливу на розгляд дисциплінарного провадження проти Шахрайчука.

«Президент федерації не має доступу й не чинить вплив на дисциплінарні органи. Наскільки мені відомо, йде дисциплінарне провадження. Я впевнений, воно матиме об'єктивніше рішення. Коментувати його, на жаль, я не можу».

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До цього Зубко розповідав, що зміни відбулися через незадовільні результати команди.

Зазначимо, Вадим Шахрайчук значну частку ігрової кар'єри провів у чемпіонаті Росії. Тренерську діяльність розпочав у столичних «Дженералз». Потім працював у РФ і Румунії, а в 2021 році очолив збірну України.