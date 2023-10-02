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Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
У КМДА зазначили, що оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін
фото з відкритих джерел

Оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті Києва буде стягуватись за кожні дві поїздки разом

У Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

«Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Алгоритм списання коштів відбуватиметься наступним чином: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно. Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00. Дана система пройшла успішне тестування на маршрутах швидкісного трамвая та масштабується на весь громадський транспорт», – йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін.

«Скануйте транспортну карту або QR-квиток на валідаторі – за кілька хвилин запис про використання з’явиться в застосунку. Також важливо пам’ятати, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку «Київ Цифровий» не є підтвердженням валідації квитка – як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю», – зазначили у пресслужбі.

До слова, киянам таке нововведення не дуже припало до душі.

Кияни скаржаться на нововведення
Кияни скаржаться на нововведення
фото: скріншот
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені фото 1
фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що влада Києва хоче в майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. 

До слова, контролери столичного громадського транспорту мають штрафувати щонайменше двох безбілетників за зміну. 

Теги: Київ громадський транспорт КМДА кияни

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