Українська атлетка Ольга Ляхова: Перенесення Олімпіади для мене – плюс

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У Кенії Ольга Ляхова змінила образ Фото - Instagram Ольги Ляхової

Спортсменка вважає, що за рік стане сильнішою

Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор, одна з найкращих атлеток континенту з бігу на 800 метрів українка Ольга Ляхова розповіла в інтерв’ю «Главкому» про своє ставлення до перенесення Олімпіади в Токіо з літа 2020-го на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Спортсменка уже понад два місяці не може повернутися зі збору в Кенії, але при цьому певна: сенс працювати є.

«По-перше, ми спортсмени, у нас така робота, що ми завжди повинні бути активними, - каже Ольга. - Ми не можемо просто взяти і поїхати на відпочинок, скласти руки і нічого не робити. Процес підготовки до Олімпійських ігор безперервний. Так, звісно, навантаження в порівнянні з тими, які були б у випадку змагань, змінилися, але все ж не до такої міри. Приміром, я бігаю багато кілометрів, але інтенсивність поки зовсім невисока.

Коли почула, що Олімпіади цьогоріч не проведуть, то спершу засмутилася, але потім зрозуміла, що саме для мене це плюс. І я можу за цей рік стати ще сильнішою. Є час, щоб піднятися ще на рівень вище, щоб боротися за медалі в 2021 році. Наразі ж мотивації у мене вистачить на кілька людей. Хоч Олімпіаду й перенесли, але все ж трохи міжнародних стартів заплановано на серпень, вересень і жовтень. Я себе готую на кінець серпня.

Торік піднялася ще на рівень вище, стала входити до вісімки найкращих бігунів світу на дистанції 800 метрів. А ось цьогорічною зимою не дуже вдоволена. По-перше, тому, що сезон вийшов коротким. По-друге, що чемпіонат світу скасували, а я якраз планувала вийти до цього часу на найкращу форму. Тому до осені планую вийти на пік форми, щоб у наступному році це було зробити легше».