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    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом

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    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом

    Завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 15 тисяч підписників в Instagram

    Лінн Еренстрьом - 23-річна тенісистка зі Швеції. Тенісом дівчина почала займатися з 5 років. Вона грає правою рукою та має дворучний бекхенд в своєму арсеналі.

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    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
    Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом

    Варто зазначити, що на професійному рівні Лінн провела лише кілька поєдинків.

    Однак завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має багато шанувальників у соцмережах. Зокрема, у дівчини є більше 15 тисяч підписників в Instagram.

    теніс
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