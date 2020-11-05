Запальна блондинка зі Швеції. Ефектні фото тенісистки Лінн Еренстрьом
Завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має більше 15 тисяч підписників в Instagram
Лінн Еренстрьом - 23-річна тенісистка зі Швеції. Тенісом дівчина почала займатися з 5 років. Вона грає правою рукою та має дворучний бекхенд в своєму арсеналі.
Варто зазначити, що на професійному рівні Лінн провела лише кілька поєдинків.
Однак завдяки своїй яскравій зовнішності Еренстрьом має багато шанувальників у соцмережах. Зокрема, у дівчини є більше 15 тисяч підписників в Instagram.