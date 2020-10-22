  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини

    • Розсилка
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини

    Наразі Гергес займає 45 позицію в рейтингу WTA

    Ексдев'ята ракетка світу з Німеччини 31-річна Юлія Гергес оголосила про завершення професійної кар'єри.

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини
    Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини

    За час кар'єри Гергес виграла сім одиночних титулів WTA і п'ять в парному розряді. У 2018 році вона установила особистий рекорд в світовому рейтингу, піднявшись на дев'яте місце. У парній класифікації Юлія піднімалася на 12 позицію в 2016 році.

    Свій кращий результат на Мейджорах тенісистка показала в 2018 році на Вімблдоні, коли дійшла до півфіналу.

    У парному розряді Гергес тричі грала в півфіналі: на Australian Open (2015 і 2016 ркои) і Вімблдоні (2016). У 2014 році вона стала фіналісткою Ролан Гаррос в міксті.

    Наразі Гергес займає 45 позицію в рейтингу WTA.

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies