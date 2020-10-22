Тенісистка Юлія Гергес оголосила про завершення кар'єри. Яскраві фото красуні з Німеччини



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Наразі Гергес займає 45 позицію в рейтингу WTA

Ексдев'ята ракетка світу з Німеччини 31-річна Юлія Гергес оголосила про завершення професійної кар'єри.

За час кар'єри Гергес виграла сім одиночних титулів WTA і п'ять в парному розряді. У 2018 році вона установила особистий рекорд в світовому рейтингу, піднявшись на дев'яте місце. У парній класифікації Юлія піднімалася на 12 позицію в 2016 році.

Свій кращий результат на Мейджорах тенісистка показала в 2018 році на Вімблдоні, коли дійшла до півфіналу.

У парному розряді Гергес тричі грала в півфіналі: на Australian Open (2015 і 2016 ркои) і Вімблдоні (2016). У 2014 році вона стала фіналісткою Ролан Гаррос в міксті.

Наразі Гергес займає 45 позицію в рейтингу WTA.