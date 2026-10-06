Людмила Кіченок та Ейша Мухаммед поступились у 1/8 фіналу парного розряду пекінського тисячника

Людмила Кіченок та Ейша Мухаммед проводять перший спільний турнір

Людмила Кіченок (Україна) та Ейша Мухаммед (США) поступилиcь у 1/8 фіналу WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Протистояли україно-американському дуетові Сторм Хантер (Франція) та Крістіна Младеновіч (Австралія). Це була перша очна зустріч пар.

Кіченок та Мухаммед поступились у двох сетах з ідентичним рахунком 3:6. Гра тривала 1 годину та 10 хвилин.

У чвертьфіналі Хантер та Младеновіч зустрінуться або з Катериною Сіняковою (Чехія) та Чжан Шуай (Китай), або з Ніколою Бартунковою (Чехія) та Майєю Хвалінською (Польща).

WTA 1000 Пекін. Парний розряд. 1/8 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Ейжа Мухаммад (США) – Сторм Хантер (Австралія) / Крістіна Младенович (Франція) [5] – 3:6, 3:6

До слова, Карлос Алькарас виграв ATP 500 у Токіо – у фіналі іспанець переграв Їржі Легечку.

Раніше Дарія Снігур програла нейтральній росіянці іррі Андрєєвій в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні.