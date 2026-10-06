Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Людмила Кіченок та Ейша Мухаммед поступились у 1/8 фіналу парного розряду пекінського тисячника

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Людмила Кіченок та Ейша Мухаммед поступились у 1/8 фіналу парного розряду пекінського тисячника
Українка посідає 54-те місце парного рейтингу WTA
фото: Instagram Людмили Кіченок

Людмила Кіченок та Ейша Мухаммед проводять перший спільний турнір

Людмила Кіченок (Україна) та Ейша Мухаммед (США) поступилиcь у 1/8 фіналу WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком»

Протистояли україно-американському дуетові Сторм Хантер (Франція) та Крістіна Младеновіч (Австралія). Це була перша очна зустріч пар.

Кіченок та Мухаммед поступились у двох сетах з ідентичним рахунком 3:6. Гра тривала 1 годину та 10 хвилин.

У чвертьфіналі Хантер та Младеновіч зустрінуться або з Катериною Сіняковою (Чехія) та Чжан Шуай (Китай), або з Ніколою Бартунковою (Чехія) та Майєю Хвалінською (Польща).

WTA 1000 Пекін. Парний розряд. 1/8 фіналу

  • Людмила Кіченок (Україна) / Ейжа Мухаммад (США) – Сторм Хантер (Австралія) / Крістіна Младенович (Франція) [5] – 3:6, 3:6

До слова, Карлос Алькарас виграв ATP 500 у Токіо – у фіналі іспанець переграв Їржі Легечку.

Раніше Дарія Снігур програла нейтральній росіянці іррі Андрєєвій в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні.

Теги: Людмила Кіченок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангеліна Калініна доклалася до двох перемог
Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок вивели тенісну збірну України в півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
24 вересня, 12:26
Кубок Білі Джин Кінг стартує вже 22 вересня
«Це, мабуть, найбільша така втрата для нас». Ілля Марченко відповів на запитання перед Кубком Біллі Джин Кінг
22 вересня, 13:14
На збірну України чекає протистояння з Бельгією
Опубліковано склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
20 вересня, 23:50

Теніс

Людмила Кіченок та Ейша Мухаммед поступились у 1/8 фіналу парного розряду пекінського тисячника
Людмила Кіченок та Ейша Мухаммед поступились у 1/8 фіналу парного розряду пекінського тисячника
Карлос Алькарас виграв ATP 500 у Токіо
Карлос Алькарас виграв ATP 500 у Токіо
Лідер світового тенісу достроково завершив сезон
Лідер світового тенісу достроково завершив сезон
Фонд Марти Костюк запустив на Житомирщині проєкт «Шкільний матч-пойнт»
Фонд Марти Костюк запустив на Житомирщині проєкт «Шкільний матч-пойнт»
Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову
Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
119K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua