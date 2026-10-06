Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні

Представниця України не спромоглася оформити нову сенсацію

Українка Дар'я Снігур поступилася російській безпрапорній тенісистці Міррі Андрєєвій у четвертому колі China Open. Про це повідомляє «Главком».

«Нейтралка» стартувала з взятої подачі Снігур. Далі на певний час опонентки зосередилися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі Андрєєва оформила ще один брейк, а в наступному відразу ж закрила сет на власній подачі.

У другій партії росіянка розпочала з трьох набраних пунктів поспіль. Снігур із одним зворотним брейком спробувала нав'язати конкуренцію. Проте, Андрєєва знову перехопила ініціативу та змогла схилити шальки терезів на свою користь.

Снігур завершила виступи на «тисячнику» в столиці Китаю. Українська тенісистка встановила новий кар'єрний орієнтир. Вона вперше пробилася до 1/8 фіналу турнірів серії WTA 1000.

China Open. 1/8 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) – Мірра Андрєєва (нейтр., 4) – 2:6, 2:6

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.