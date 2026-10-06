Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Дар'я Снігур завершила виступи в Піднебесній
фото: WTA

Представниця України не спромоглася оформити нову сенсацію

Українка Дар'я Снігур поступилася російській безпрапорній тенісистці Міррі Андрєєвій у четвертому колі China Open. Про це повідомляє «Главком».

«Нейтралка» стартувала з взятої подачі Снігур. Далі на певний час опонентки зосередилися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі Андрєєва оформила ще один брейк, а в наступному відразу ж закрила сет на власній подачі.

У другій партії росіянка розпочала з трьох набраних пунктів поспіль. Снігур із одним зворотним брейком спробувала нав'язати конкуренцію. Проте, Андрєєва знову перехопила ініціативу та змогла схилити шальки терезів на свою користь.

Снігур завершила виступи на «тисячнику» в столиці Китаю. Українська тенісистка встановила новий кар'єрний орієнтир. Вона вперше пробилася до 1/8 фіналу турнірів серії WTA 1000.

China Open. 1/8 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) – Мірра Андрєєва (нейтр., 4) – 2:6, 2:6

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

Читайте також:

Теги: теніс Дарія Снігур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна залишається у боротьбі за трофей
Світоліна прокоментувала вихід в 1/8 фіналу China Open
Вчора, 15:58
Українка четвертий раз у кар'єрі пробилась до 1/8 тисячника у Пекіні
Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника
Вчора, 14:05
Українка у фіналі поступилась Лінді Носковій
Еліна Світоліна здобула 20 перемог у складі збірної України
27 вересня, 18:47
Українка лише одного разу переграла Носкову
Еліна Світоліна поступилась Лінді Носковій у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
27 вересня, 15:43
Еліна Світоліна дебютувала в літературі
Світоліна разом із Жаданом анонсувала книгу для підлітків
23 вересня, 14:25
Марта Костюк все ще відновлюється від ушкодження
Марта Костюк оцінила можливість потрапити на Підсумковий турнір
30 вересня, 18:23
Марта Костюк провела пресконференцію у Києві
З ким з іноземних тенісисток товаришує Марта Костюк? Відповідь зірки українського спорту
26 вересня, 11:39
Марта Костюк оновила персональний рекорд
Костюк увірвалася в десятку найкращих тенісисток світу вперше в кар'єрі
14 вересня, 10:30
Марта Костюк дійшла до третього кола одиночного розряду
Костюк заробила серйозну суму за виступи на US Open
9 вересня, 11:51

Теніс

Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову
Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову
Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці
Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці
Світоліна прокоментувала вихід в 1/8 фіналу China Open
Світоліна прокоментувала вихід в 1/8 фіналу China Open
Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника
Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
113K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua