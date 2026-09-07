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Сестри Кіченок вибули в другому колі парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Сестри Кіченок вибули в другому колі парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу
Сестри Кіченок завершили виступи в Нью-Йорку
фото: ФТУ

Вітчизняні тенісистки не змогли пробитися в 1/8 фіналу мейджора

Українки Людмила Кіченок і Надія Кіченок програли японсько-тайванському дуету в складі Мію Като та Ву Фансянь в другому раунді парного розряду US Open. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті близнючки з Дніпра двічі віддали власні подачі суперницям. Японка з тайванкою оформили брейки в п'ятому та сьомому геймах. Самі натомість не програли жодного та повели в рахунку за партіями.

Сестри Кіченок реабілітувалися у другому сеті. Щоправда, спершу опонентки йшли нога в ногу, зосередившись на власних подачах. Вирішальним став десятий гейм – українські тенісистки підстерегли помилки Като та Фансянь на власній подачі та з першої спроби реалізували сетбол.

Кіченок гарно розпочали вирішальну партію, спробувавши піти у відрив із брейком (2:0). Та відповідь представниць Японії та Тайваню була надпотужною. Вони виграли шість геймів поспіль і завоювали путівку в наступне коло.

US Open. Парний розряд, другий раунд

  • Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Мію Като/Ву Фансянь (Японія/Тайвань) – 2:6, 6:4, 2:6

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Теги: US Open теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок

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