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«Це, мабуть, найбільша така втрата для нас». Ілля Марченко відповів на запитання перед Кубком Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Це, мабуть, найбільша така втрата для нас». Ілля Марченко відповів на запитання перед Кубком Біллі Джин Кінг
Кубок Білі Джин Кінг стартує вже 22 вересня
фото: пресслужба ФТУ

Турнір пропустять Марта Костюк та Олександра Олійникова

Капітан збірної України з тенісу Ілля Марченко поділився думками про склад команди на Кубок Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Турнір пройде з 22 по 27 вересня у китайському місті Шеньчжень.

Про те, чому так довго не була відома заявка команди

«Я не знаю, чому б я показував суперникам, який у нас склад приїде. Дедлайн на заявку був до завтра, до 11-ї. Тому навіщо показувати суперникам, хто в нас приїде, хто ні, я не знаю. Так, у нас форс-мажор в останню хвилину. Марта травмувалася і не приєдналася до команди. Це, мабуть, найбільша така втрата для нас».

Про Костюк

«Марта доросла дівчина, вона знає – це її рішення, що і коли робити. Так, у неї були проблеми на US Open, але в неї були проблеми і до того. На US Open інформація була така, що вона буде грати на КБДК. Вона повідомила це в останню мить у Гвадалахарі. Так, вона зіграла матчі, але вже з болем.

Що саме вона буде робити з рукою, я не знаю. Це найкраще запитати в неї самої: чи вона хоче цю інформацію доводити до суспільства, чи ні. Але так, ми до останнього сподівалися, що вона буде. І буквально за пару днів до вильоту вона сказала, що, на жаль, не зможе приєднатися до нас, хоча дуже б цього хотіла»

Про Ястремську 

«Була в попередній заявці, так склалося. Тут уже я не буду вдаватися в деталі, тому що ця інформація була мені відома трішечки раніше, і заміну ми готували трішки раніше».

Про Снігур

«Я одразу скажу: я не хочу вдаватися в деталі щодо кожного гравця. У мене жіноча команда. Це дуже делікатна справа. І в цілому наш тренерський штаб намагається ухвалювати рішення щодо того, хто буде, хто не буде в команді. У кожного свої календарі, у кожного своя ситуація. Намагаємося, щоб у нас був найкращий склад, щоб показати результат.

І я не хочу вдаватися в деталі щодо кожного гравця. Я вважаю, що за ці три роки, що я є капітаном, я заслужив це, тому що ми програли тільки один матч за три роки. І то це було проти переможців останніх двох років. Намагаємося, щоб у нас був найкращий склад на кожен матч. І ця фінальна частина не є винятком».

Про підготовку команди

«Ну, грати не мені, тому... Так, трошки яскраво, осліпляє світло. Не знаю, чи можуть вони з цим щось зробити. М’яч видно дуже добре, але осліпляє. Хочеться начепити кашкета, щоб не світило, як сонце»

Про гру у парі

«Цього разу в нас у команді є спеціаліст із пари – це Сергій Стаховський. Тобто останнє слово, мабуть, буде за ним. Він набагато краще знає парну гру, ніж я. І саме його ініціатива була викликати Катаріну. Цього разу ми розглядаємо всі варіанти і вже будемо дивитися по ситуації», – сказав Марченко.

Збірна України зустрінеться з Бельгією у рамках чвертьфіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Матч відбудеться 24 вересня о 05:00 за київським часом.

Раніше була опублікована заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Ангеліна Калініна
  • Катаріна Завацька
  • Людмила Кіченок
Теги: Ілля Марченко Кубок Біллі Джин Кінг теніс Марта Костюк Даяна Ястремська Людмила Кіченок Еліна Світоліна Катаріна Завацька

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