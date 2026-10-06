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Карлос Алькарас виграв ATP 500 у Токіо

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Карлос Алькарас виграв ATP 500 у Токіо
Іспанець завоював 27-й трофей ATP
фото: Instagram Карлоса Алькараса

Третя ракетка світу Карлос Алькарас у фіналі Токіо переграв Їржі Легічку

Іспанський тенісист Карлос Алькарас тріумфував на ATP 500 у Токіо. Про це повідомляє «Главком».

У фінальному поєдинку другій ракетцісвіту протистоя представник Чехії Їржі Легічка. це була п'ята очна зустріч спортсменів, у чотирьох з яких іспанець виходив переможцем.

Алькарас за два сети обігрв чеха та завоював 21-ий турнір ATP 500 поспіль. Гра тривала 1 годину та 27 хвилин.

Минулого року Карлос також тріумфував на п'ятисотнику у столиція Японії.

ATP 500. Токіо. Фінал, Хард

  • Карлос Алькарас (Іспанія) – Їржі Легечка (Чехія) – 7:6, 6:4

До слова, перша ракетка світу Яннік Сіннер цього сезону не вийде на корт через травму.

 

Теги: Карлос Алькарас теніс

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