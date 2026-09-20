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Опубліковано склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Опубліковано склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
На збірну України чекає протистояння з Бельгією
фото: Instagram Еліни Світоліної

Марта Костюк та Олександра Олійникова пропустять турнір

Опубліковано склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Вже 24 вересня о 05:00 за Києвом синьо-жовті стартують на турнірі у китайському місті Шеньчжень. У чвертьфіналі на Україну чекає зустріч із командою Бельгії.

Турнір через травму зап'ястя пропустить Марта Костюк. Також за рішенням капітана команди Іллі Марченка у Китай не поїде Олександра Олійникова.

Їх замінять Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Ангеліна Калініна
  • Катаріна Завацька
  • Людмила Кіченок

Нагадаємо, що збірна України здолала Кіпр (3:1) та вийшла до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.

Теги: Кубок Біллі Джин Кінг Катаріна Завацька Ангеліна Калініна Марта Костюк Збірна України Людмила Кіченок Еліна Світоліна

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