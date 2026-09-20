На збірну України чекає протистояння з Бельгією

Марта Костюк та Олександра Олійникова пропустять турнір

Опубліковано склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Вже 24 вересня о 05:00 за Києвом синьо-жовті стартують на турнірі у китайському місті Шеньчжень. У чвертьфіналі на Україну чекає зустріч із командою Бельгії.

Турнір через травму зап'ястя пропустить Марта Костюк. Також за рішенням капітана команди Іллі Марченка у Китай не поїде Олександра Олійникова.

Їх замінять Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна

Ангеліна Калініна

Катаріна Завацька

Людмила Кіченок

Нагадаємо, що збірна України здолала Кіпр (3:1) та вийшла до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.