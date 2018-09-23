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    «Вест Гем», з Ярмоленко у складі, розписав безгольову нічию з «Челсі»

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    Фото взяте з сайту ua-football.com - «Вест Гем», з Ярмоленко у складі, розписав безгольову нічию з «Челсі»
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Андрій міг принести перемогу своїй команді проте схибив з вигідної позиції

     Команди мали декілька чудових нагод, проте реалізувати їх не змогли. Наприкінці матчу неймовірний момент змарнував Андрій Ярмоленко, за що буде змушений вислуховувати критику фанатів «молотобійців».

    Англійська Прем'єр-ліга.

    Матч 6-го туру

    «Вест Гем»-«Челсі», 0-0.

    «Вест Гем»: Фабіанскі - Сабалета, Бальбуена, Діоп, Артур Масуаку - Ярмоленко, Нобл (Санчес, 85), Райс, Обьянг, Ф. Андерсон (Снодграсс, 74) - Антоніо (Перес, 65).

    «Челсі»: Кепа - Аспілікуета, Давид Луїс, Рюдігер (Кехілл, 69), Алонсо - Канте, Жоржина, Ковачич (Барклі, 79) - Вілліан, Жиру (Мората, 65), Азар.

    Попередження: Андерсон, Снодграсс - Канте.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Андрій Ярмоленко ФК Челсі
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