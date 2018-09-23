«Вест Гем», з Ярмоленко у складі, розписав безгольову нічию з «Челсі»
-
Розсилка
Фото взяте з сайту ua-football.com
Андрій міг принести перемогу своїй команді проте схибив з вигідної позиціїКоманди мали декілька чудових нагод, проте реалізувати їх не змогли. Наприкінці матчу неймовірний момент змарнував Андрій Ярмоленко, за що буде змушений вислуховувати критику фанатів «молотобійців».
Англійська Прем'єр-ліга.
Матч 6-го туру
«Вест Гем»-«Челсі», 0-0.
«Вест Гем»: Фабіанскі - Сабалета, Бальбуена, Діоп, Артур Масуаку - Ярмоленко, Нобл (Санчес, 85), Райс, Обьянг, Ф. Андерсон (Снодграсс, 74) - Антоніо (Перес, 65).
«Челсі»: Кепа - Аспілікуета, Давид Луїс, Рюдігер (Кехілл, 69), Алонсо - Канте, Жоржина, Ковачич (Барклі, 79) - Вілліан, Жиру (Мората, 65), Азар.
Попередження: Андерсон, Снодграсс - Канте.