Сльози та ракетка в польоті. Як українки вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг святкували

Лідерки вітчизняного тенісу не стримували емоцій після тріумфу

Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна забезпечили тенісній збірній України перший в історії фінал Кубка Біллі Джин Кінг і пристрасно відзначили цю подію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram турніру.

Після перемоги Світоліної над італійкою Жасмін Паоліні на лаві «синьо-жовтих» розплакалася Калініна. Українська тенісистка найбільше доклалася до завоювання путівки, оформивши дві перемоги в одиночному розряді та ще одну – в парному. Вона не стримувала сліз і згодом продовжила святкування в обіймах співвітчизниці зі стягом України.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Billie Jean King Cup (@billiejeankingcup)

Сама ж Світоліна після вирішального розіграшу на позитиві жбурнула ракетку додолу. Хоч кидок і був сильним, але інвентар не розлетівся на друзки після удару об корт. Лідерка збірної України після цього епізоду побігла святкувати з командою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Billie Jean King Cup (@billiejeankingcup)

Фінал Кубка Біллі Джин Кінг у китайському Шеньчжені відбудеться 27 вересня. Суперником України в боротьбі за трофей буде збірна Чехії. Кольори цієї команди захищають Кароліна Мухова, Лінда Носкова, Маріє Боузкова та Катаржина Сінякова.

До слова, Марта Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником. Вона цьогоріч оформила 83 ейси на мейджорах. Лідерка – представниця Казахстану Єлєна Рибакіна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.