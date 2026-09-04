Український паверліфтер з ДЦП встановив світовий рекорд: фантастичне відео

Дмитро Полович підняв 107,5 кг, а його власна вага становить 55 кг

26-річний український паверліфтер Дмитро Полович встановив світовий рекорд у становій тязі серед спортсменів із ДЦП (дитячий церебральний параліч). Про це повідомляє «Главком».

Дмитро Полович підняв 107,5 кг, а його власна вага становить 55 кг.

Відео з рекордною спробою опублікувала українська спортсменка та тренерка Анна Куркуріна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Куркурина (@anna_kurkurina)

«Єдиний у світі. ДЦП останнього ступеня. Лікарі казали 1%, що він підніме голову. Він не лише підняв голову, він перші кроки зробив у 9 років. Єдиний раз, коли він випрямляється – це коли робить станову тягу. Новий світовий рекорд – 107,5 кг при власній вазі 55 кг. Ти найкращий і єдиний! Гордість», – написала Куркуріна.

Це вже другий світовий рекорд 26-річного українця.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року він встановив світовий рекорд у становій тязі на чемпіонаті світу в Будапешті, успішно зафіксувавши у вправі «станова тяга» вагу 105 кг.