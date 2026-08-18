Майк Тайсон вбрався у вишиванку на парад легенд боксу (відео)

У Нью-Йорку (США) відбувся парад за участю легенд світового боксу

Легендарний боксер Майк Тайсон одягнув вишиванку на парад зірок світового боксу. Про це інформує «Главком».

У Нью-Йорку (США) відбувся парад за участю легенд світового боксу. Захід організували на честь 29-річного боксера Брюса Керрінгтона. Серед гостей параду були помічені Заб Джуда, Шеннон Бріггс та Майк Тайсон.

Особливу увагу привернув 60-річний Майк Тайсон, який з’явився на заході у вишиванці.

The stars are out for Shu Shu 🌟



Brownsville legends Mike Tyson, Zab Judah and Riddick Bowe all came out to support @B_Carrington1! pic.twitter.com/vDrwDnsIBC — Top Rank Boxing (@trboxing) — Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2026

Варто зазначити, що легендарного американського боксера виховувала українка Камілла Евалд, яка народилася на Тернопільщині. Вона була цивільною дружиною та партнеркою легендарного тренера Каса Д'Амато.

У 1981 році Д'Амато та Евалд офіційно всиновили Майка Тайсона, коли його біологічна мати вже не могла належним чином піклуватися про сина. Саме під опікою Д'Амато та Евалд майбутній чемпіон світу розпочав шлях до професійного боксерського успіху.

Майкл Тайсон – колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі і наймолодший боксер, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA і IBF. Був першим важковаговиком, який володів поясами WBC, WBA і IBF одночасно. Здобув пояс WBC, коли йому було 20 років і 144 днів, відправивши в нокаут у другому раунді Тревора Бербіка.

Загалом переміг 11 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі.

Нагадаємо, Тайсон вважає, що чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Бенавідес здатний вже зараз завдати першої поразки українцю Олександру Усику.