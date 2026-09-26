Наприкінці гри Ліги націй Угорщина – Україна відбулася бійка (відео)

Активну участь у конфлікті взяли капітани обох збірних Домінік Собослаї та Микола Матвієнко

Футболісти дали волю емоціям

Наприкінці гри Ліги націй Угорщина – Україна відбулася бійка між гравцями команд. Про це інформує «Главком».

У п’ятницю, 25 вересня, відбувся матч першого туру групи B Ліги націй-2026/27, у якому збірна Угорщини поступилася Україні – 1:0.

Наприкінці зустрічі, вже після вилучення вінгера збірної України Олександра Назаренка, між гравцями команд виникла сутичка.

Найактивнішу участь у конфлікті взяли капітани обох збірних Домінік Собослаї та Микола Матвієнко, а також захисник угорців Мілош Керкез і вінгер України Віктор Циганков. У підсумку всі четверо футболістів отримали від арбітра по жовтій картці.

Нагадаємо, на початку та у середині першого тайму команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались.