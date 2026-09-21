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Історична подія. Робот переміг людину на турнірі зі змішаних єдиноборств

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Історична подія. Робот переміг людину на турнірі зі змішаних єдиноборств
Блогер вийшов на бій у спеціальному захисті, проте програв технічним нокаутом після удару робота ногою

Вперше в октагон проти робота вийшла людина – блогер Френкі Лапенна

Робот здобув перемогу в бою з людиною на турнірі зі змішаних єдиноборств, який був організований компанією REK. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на X REK.

Змагання відбулися у Сан-Франциско.

REK проводить поєдинки між гуманоїдними роботами, які керуються людьми дистанційно. Вперше в октагон вийшла людина – блогер Френкі Лапенна.

Лапенна вийшов на бій у спеціальному захисті, проте програв технічним нокаутом після удару робота ногою. Робот був стилізований під кіборга Т-800 із «Термінатора».

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

Теги: ММА робототехніка

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Історична подія. Робот переміг людину на турнірі зі змішаних єдиноборств
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