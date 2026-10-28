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Казахстанський тренер жорстоко вдарив по голові юну волейболістку (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Казахстанський тренер жорстоко вдарив по голові юну волейболістку (відео)
Тренер Хаміт Мирзабеков отримав два роки дискваліфікації

У казахстанському волейболі вибухнув гучний скандал

Казахстанський волейбольний тренер Хаміт Мирзабеков вдарив юну спортсменку під час змагань у Павлодарі, Казахстан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Qumash.

У соціальних мережах з'явилося відео з турніру дівчаток 2012-2013 років народження, на якому тренер команди з Шимкента Мирзабеков з розмаху вдарив рукою по голові юну волейболістку.

Дисциплінарний комітет Казахстанської національної федерації волейболу (КНФВ) ухвалив рішення дискваліфікувати тренера на два роки, йому заборонено займатися тренерською та педагогічною діяльністю, а також брати участь у будь-якій якості у змаганнях під егідою організації. Організатору турніру оголосили догану та призначили штраф за неналежний контроль за порядком проведення змагань. Догану також отримала академія волейболу Шимкента.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: волейбол тренер

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