У казахстанському волейболі вибухнув гучний скандал

Казахстанський волейбольний тренер Хаміт Мирзабеков вдарив юну спортсменку під час змагань у Павлодарі, Казахстан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Qumash.

У соціальних мережах з'явилося відео з турніру дівчаток 2012-2013 років народження, на якому тренер команди з Шимкента Мирзабеков з розмаху вдарив рукою по голові юну волейболістку.

Дисциплінарний комітет Казахстанської національної федерації волейболу (КНФВ) ухвалив рішення дискваліфікувати тренера на два роки, йому заборонено займатися тренерською та педагогічною діяльністю, а також брати участь у будь-якій якості у змаганнях під егідою організації. Організатору турніру оголосили догану та призначили штраф за неналежний контроль за порядком проведення змагань. Догану також отримала академія волейболу Шимкента.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.