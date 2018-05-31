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    «А що трапилося?! Втомився трохи?»: Коноплянка потролив Зінченка, який заснув у літаку (відео)

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    «А що трапилося?! Втомився трохи?»: Коноплянка потролив Зінченка, який заснув у літаку (відео)

    Олександр необачно заснув під музику під час перельоту

    Олександр Зінченко під час перельоту збірної України з футболу у Швейцарію заснув у літаку.

    Чим відразу ж скористалися партнери по команді, які полюбляють жарти.

    Зокрема, було знято, як Зінченко спить, а Євген Коноплянка коментує його сон.

    «О, старче, а що трапилося?! Втомився трохи? Сезон був насиченим, так? Ну, нічого. Набирайся сил. У тебе молодий організм, так що відновишся швидко. Відпочивай», - сказав футболіст «Шальке 04» на камеру.

    Терпи старина @zinchenko_96 отпуск не за горами

    Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

    Нагадаємо, збірна вирушила до швейцарської Женеви, звідки автобусом відправилася у французьке місто Евіан, де має провести товариський поєдинок зі збірною Марокко.

    Збірна України літак Олександр Зінченко Євген Коноплянка
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