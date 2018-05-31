«А що трапилося?! Втомився трохи?»: Коноплянка потролив Зінченка, який заснув у літаку (відео)
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Олександр необачно заснув під музику під час перельоту
Олександр Зінченко під час перельоту збірної України з футболу у Швейцарію заснув у літаку.
Чим відразу ж скористалися партнери по команді, які полюбляють жарти.
Зокрема, було знято, як Зінченко спить, а Євген Коноплянка коментує його сон.
«О, старче, а що трапилося?! Втомився трохи? Сезон був насиченим, так? Ну, нічого. Набирайся сил. У тебе молодий організм, так що відновишся швидко. Відпочивай», - сказав футболіст «Шальке 04» на камеру.
Нагадаємо, збірна вирушила до швейцарської Женеви, звідки автобусом відправилася у французьке місто Евіан, де має провести товариський поєдинок зі збірною Марокко.