«А що трапилося?! Втомився трохи?»: Коноплянка потролив Зінченка, який заснув у літаку (відео)

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Олександр необачно заснув під музику під час перельоту

Олександр Зінченко під час перельоту збірної України з футболу у Швейцарію заснув у літаку.

Чим відразу ж скористалися партнери по команді, які полюбляють жарти.

Зокрема, було знято, як Зінченко спить, а Євген Коноплянка коментує його сон.

«О, старче, а що трапилося?! Втомився трохи? Сезон був насиченим, так? Ну, нічого. Набирайся сил. У тебе молодий організм, так що відновишся швидко. Відпочивай», - сказав футболіст «Шальке 04» на камеру.

Нагадаємо, збірна вирушила до швейцарської Женеви, звідки автобусом відправилася у французьке місто Евіан, де має провести товариський поєдинок зі збірною Марокко.