Бекхема розіграли в США, підмінивши його статую на потворну копію (відео)



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Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем став жертвою розіграшу у виконанні журналіста американського телешоу «The Late Late Show» Джеймса Кордена

Екс-півзахисника розіграли за кілька днів до відкриття його пам'ятника біля стадіону «Лос-Анджелес Гелаксі», за який він виступав. Бекхема запросили в Лос-Анджелес, щоб показати результат роботи скульптора. При цьому замість справжньої статуї англійцю продемонстрували потворну версію, абсолютно не схожу на нього. Бекхем яскраво відреагував на розіграш, заявивши, що пам'ятник не можна виставляти на публіку.

У складі «Лос-Анджелес Гелаксі» Бекхем ставав чемпіоном MLS в 2011 і 2012 роках, а також переможцем регулярного чемпіонату Західної конференції MLS - в 2009, 2010, 2011 роках.

Джерело: Чемпионат.com