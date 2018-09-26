Прем"єр-ліга України. «Динамо» обіграло «Маріуполь» завдяки голу і асисту Циганкова (відео)
-
Розсилка
26-го вересня відбувся перенесений матч 4-го туру УПЛ
У перенесеному матчі 4-го туру Прем'єр-ліги України «Маріуполь» поступився вдома «Динамо» - 0:2.
На 7-й хвилині Вербич замкнув передачу Циганкова і відкрив рахунок.
Після гри рукою у власному карному Яворського в ворота «Маріуполя» був призначений пенальті. Його реалізував Циганков.
Нагадаємо, матч був перенесений через накладки графіків «Маріуполя» і «Динамо» в єврокубках.
Прем'єр-ліга України
Перенесений матч 4-го туру
«Маріуполь» - «Динамо» 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Вербич (7), 0:2 - Циганков (24)
«Маріуполь»: Гальчук, Демірі, Биков (Ігнатенко, 79), Яворський, Тищенко, Мишньов, Федорчук, Зубков, Піхальонок (Борячук, 62), Чурко (Вакула, 62), Фомін
«Динамо»: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Циганков, Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 66), Вербич (Русин, 90), Буяльський, Морозюк (Смирний, 73).
Попередження: Яворський (24), Кендзьора (52), Биков (65)