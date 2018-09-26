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    Прем"єр-ліга України. «Динамо» обіграло «Маріуполь» завдяки голу і асисту Циганкова (відео)

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    Фото: ФК Динамо - Прем"єр-ліга України. «Динамо» обіграло «Маріуполь» завдяки голу і асисту Циганкова (відео)
    Фото: ФК Динамо

    26-го вересня відбувся перенесений матч 4-го туру УПЛ

    У перенесеному матчі 4-го туру Прем'єр-ліги України «Маріуполь» поступився вдома «Динамо» - 0:2.

    На 7-й хвилині Вербич замкнув передачу Циганкова і відкрив рахунок.

    Після гри рукою у власному карному Яворського в ворота «Маріуполя» був призначений пенальті. Його реалізував Циганков.

    Нагадаємо, матч був перенесений через накладки графіків «Маріуполя» і «Динамо» в єврокубках.

    Прем'єр-ліга України

    Перенесений матч 4-го туру

    «Маріуполь» - «Динамо» 0:2 (0:2)

    Голи: 0:1 - Вербич (7), 0:2 - Циганков (24)

    «Маріуполь»: Гальчук, Демірі, Биков (Ігнатенко, 79), Яворський, Тищенко, Мишньов, Федорчук, Зубков, Піхальонок (Борячук, 62), Чурко (Вакула, 62), Фомін

    «Динамо»: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Циганков, Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 66), Вербич (Русин, 90), Буяльський, Морозюк (Смирний, 73).

    Попередження: Яворський (24), Кендзьора (52), Биков (65)

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