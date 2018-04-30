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    Шахов допоміг своєму клубу розгромити «Панатінаїкос» у матчі чемпіонату Греції (відео)

    Українець відзначився голом
    У 29-му турі грецької Суперліги команда українського півзахисника впевнено обіграла «Панатінаїкос». Євген Шахов вийшов на заміну на 82-й хвилині, а вже за дві хвилини після першого ж дотику до м’яча відзначився голом. У підсумку цей гол став останнім у матчі, а ПАОК переміг із рахунком 3:0, інформує офіційний сайт Федерації
    • Сьогодні, 08:59
    • Розсилка

    Українець відзначився голом

    У 29-му турі грецької Суперліги команда українського півзахисника впевнено обіграла «Панатінаїкос».

    Євген Шахов вийшов на заміну на 82-й хвилині, а вже за дві хвилини після першого ж дотику до м’яча відзначився голом.

    У підсумку цей гол став останнім у матчі, а ПАОК переміг із рахунком 3:0, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Здобувши три очки, команда із Салонік продовжує посідати другу сходинку у турнірній таблиці. В активі «двоголових орлів» 61 пункт.

    У цьому сезоні Шахов провів за ПАОК 30 матчів, у яких забив вісім голів і віддав три результативні передачі.

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