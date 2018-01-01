Як «Верес» у Львові здобував сенсаційну перемогу над «Динамо» (відео)

«Верес» - «Динамо» 3:1. Огляд матчу і відео голів

У неділю, 25-го лютого київське «Динамо» у межах 21-го туру української Прем'єр-ліги сенсаційно поступилося «Вересу». На 13 хвилині «Верес» відкрив рахунок у зустрічі – Куліш скористався помилкою Морозюка, який погано відпасував голкіперу. У середині першого тайму ситуація для «Динамо» стала ще



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Динамо

«Верес» - «Динамо» 3:1. Огляд матчу і відео голів

У неділю, 25-го лютого київське «Динамо» у межах 21-го туру української Прем'єр-ліги сенсаційно поступилося «Вересу».

На 13 хвилині «Верес» відкрив рахунок у зустрічі – Куліш скористався помилкою Морозюка, який погано відпасував голкіперу. У середині першого тайму ситуація для «Динамо» стала ще гіршою: Ротань у власному штрафному майданчику збив Куліша та отримав червону картку, а Сімінін реалізував пенальті.

Перед перервою кияни скоротили відставання завдяки проходу Вербича – словенець вивів Циганкова на порожні ворота. «Динамо» намагалося зрівняти рахунок, але на 67 хвилині завдання ускладнилося, адже Бурда заробив дві жовті картки та залишив свою команду вдев'ятьох.

Гра 11 на 9 тривала лише 5 хвилин, після чого арбітр вилучив з поля Сімініна. Шанси в «Динамо» покращилися, однак герой зустрічі Степанюк з передачі Кожанова забив вирішальний гол. 3:1 – «біло-сині» зазнали сенсаційної поразки.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

Таким чином, «Динамо» з 42 очками залишається на другому місці, але відставання від «Шахтаря» збільшилося до 6 пунктів. «Верес», у свою чергу, набрав 29 балів та піднявся на 5 місце.