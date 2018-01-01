З'явилося відео скандального виконання гімну Росії на нагородженні на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 17:10
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Хокеїсти ОАР. Фото: Getty Images
Росіянам заборонили виступати на Олімпіаді з прапором і національним гімном
Хокеїстів ОАР можуть покарати через гімн Росії на нагородженні на Олімпіаді.
Російські хокеїсти заспівали гімн на церемонії нагородження під час підняття прапора Міжнародного олімпійського комітету. Під звуки олімпійського гімну спортсмени співали гімн Росії.
Российские хоккеисты нанесли поражение команде Германии в овертайме финального матча турнира Олимпиады в Пхенчхане и завоевали золото Игр-2018 pic.twitter.com/6pPqXArFs0— Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 25 февраля 2018 г.
Нагадаємо, росіянам через створену державну систему підтримки допінгу заборонили виступати на Олімпіаді з прапором і національним гімном. Тож тепер очевидно санкції і штрафи невідворотні.
Джерело: depo сектор