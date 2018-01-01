З'явилося відео скандального виконання гімну Росії на нагородженні на Олімпіаді-2018

Росіянам заборонили виступати на Олімпіаді з прапором і національним гімном

Хокеїстів ОАР можуть покарати через гімн Росії на нагородженні на Олімпіаді. Російські хокеїсти заспівали гімн на церемонії нагородження під час підняття прапора Міжнародного олімпійського комітету. Під звуки олімпійського гімну спортсмени співали гімн Росії. Российские хоккеисты нанесли поражение команде Германии в овертайме