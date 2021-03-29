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    Американці назвали найкращі смартфони у 2021 році

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    Galaxy Note 20 Ultra 5G - Американці назвали найкращі смартфони у 2021 році
    Galaxy Note 20 Ultra 5G

    Американці визначили, які смартфони є кращими у 2021 році

    Consumer Reports – американська компанія, яка спеціалізується на дослідженні споживчих ринків – опублікувала рейтинг кращих смартфонів, доступних для придбання в 2021 році. Перший рядок списку в розділі Android-пристроїв зайняв екс-флагман Samsung.

    Експерти визнали, що Galaxy Note 20 Ultra 5G є найкращим Android-смартфоном на сьогоднішній день.

    Кращим бюджетним апаратом був названий OnePlus Nord N10 5G.

    Найбільш «довгограючим» смартфоном оглядачі Consumer Reports назвали OnePlus Nord N100. Проте його камери отримали низьку оцінку.

    У своєму звіті вони відзначили, що смартфони Samsung стають все більше схожі один на одного, проте в той же час підкреслили, що флагмани серії Galaxy S21 подешевшали в порівнянні з лінійкою 2020 року.

    Кращим смартфоном Apple в Consumer Reports назвали iPhone 12 Pro Max – допомогли 2,5-кратний зум, збільшений дисплей і кілька додаткових годин автономної роботи в порівнянні з iPhone 12 Pro.

    Однак тим, хто не любить громіздкі апарати, рекомендується придбати саме 12 Pro – користуватися ним однією рукою легше.

    Найкращі смартфони 2021 року

    Найкращий iPnone Apple iPhone 12 Pro Max
    Найкращий Android Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
    Найкращий бюджетний смартфон OnePlus Nord N10 5G
    Найкращий смартфон на кожен день OnePlus Nord N100
    Теги: Apple смартфон Samsung Android OnePlus
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