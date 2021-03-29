Американці назвали найкращі смартфони у 2021 році

Американці визначили, які смартфони є кращими у 2021 році

Consumer Reports – американська компанія, яка спеціалізується на дослідженні споживчих ринків – опублікувала рейтинг кращих смартфонів, доступних для придбання в 2021 році. Перший рядок списку в розділі Android-пристроїв зайняв екс-флагман Samsung.

Експерти визнали, що Galaxy Note 20 Ultra 5G є найкращим Android-смартфоном на сьогоднішній день.

Кращим бюджетним апаратом був названий OnePlus Nord N10 5G.

Найбільш «довгограючим» смартфоном оглядачі Consumer Reports назвали OnePlus Nord N100. Проте його камери отримали низьку оцінку.

У своєму звіті вони відзначили, що смартфони Samsung стають все більше схожі один на одного, проте в той же час підкреслили, що флагмани серії Galaxy S21 подешевшали в порівнянні з лінійкою 2020 року.

Кращим смартфоном Apple в Consumer Reports назвали iPhone 12 Pro Max – допомогли 2,5-кратний зум, збільшений дисплей і кілька додаткових годин автономної роботи в порівнянні з iPhone 12 Pro.

Однак тим, хто не любить громіздкі апарати, рекомендується придбати саме 12 Pro – користуватися ним однією рукою легше.

Найкращі смартфони 2021 року