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    Американці назвали найкращу вантажівку 2021 року

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    Rivian R1T - Американці назвали найкращу вантажівку 2021 року
    Rivian R1T
    фото з відкритих джерел

    Редактори американського видання MotorTrend визнали Rivian R1T вантажівкою року

    Пікапи доволі рідко зустрічаються на українських дорогах, але серед водіїв у США це дуже популярна категорія автівок. Зазвичай це великі вантажівки з потужними двигунами.

    Цього року популярне американське автомобільне видання визнало найкращою вантажівкою року електричний пікап Rivian R1T. Місяць тому вони ж назвали автомобілем року Lucid Air. Також американське електричне авто. Цікаво, що це нові бренди та їх перші випущені машини.

    У свіжому релізі про Rivian сказали, що це «найвидатніший пікап, на якому ми коли-небудь їздили». Редактори також відмітили, що компанія не просто зробила гарне авто, а повторно визначила, яким має бути сучасний пікап.

    Серед конкурентів були представлені моделі від Ford, Honda, Dodge, Hyundai та Hummer.

    Rivian R1T оснащений повним приводом з окремим двигуном для кожного колеса. Сумарна потужність складає 835 кінських сил, а крутний момент — понад 1200 Н•м. Від 0 до 100 км/год авто розганяється за 3,1 секунди. До того ж місткість батареї у нього 133 кВ•год, що дозволяє мати запас ходу до 500 км, або 180 кВ•год, що збільшить пробіг до майже 650 км.

    Коштує таке авто від $67,5 тис.

    Не менше Rivian сподобався ще й одному з найвідоміших автоблогерів Дагу Демуро. На своєму каналі він демонструє незвичні та іноді маловідомі деталі різних авто. Цей пікап він також назвав найкрутішим.

    Теги: машини Rivian Lucid Air
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    Американці назвали найкращу вантажівку 2021 року