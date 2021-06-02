Американець показав машину, яка може їздити по воді

Радіокерований автомобіль проїхав по воді півтора кілометра

Книгу рекордів Гіннесса поповнило нове досягнення: найдовша дистанція, яку подолав радіокерований автомобіль по воді. Автомобіль не плив, а саме їхав поверхнею води.

Рекорд був встановлений Майклом Сталлоне на озері Річфілд у Нью-Йорку ще минулого року. Однак відео із записом заїзду від Книги рекордів Гіннесса було оприлюднене лише зараз.

Майкл використав монстр-трак Traxxas X-maxx, до якого прикріпив пінопласт для басейну, щоб машинка залишалася на плаву. Він також обладнав свій радіокерований автомобіль шинами з особливим «гребним» протектором, як у снігоболотоходів.

Щоб побити попередній рекорд у 671 метр, який тримала сама компанія Traxxas, він витратив шість тижнів на підготовку, перш ніж виконати заїзд по воді. Пірс, з якого стартував автомобіль, був вкритий килимовим покриттям для кращого зчеплення на старті.

Майкл встановив камеру на вершині машини та привіз із собою ще одну, щоб знімати усе з катера.

Мотор Traxxas X-maxx здатний розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину на твердій поверхні. Якою була швидкість машинки на воді, не повідомляється.

Цікаво, що приблизно на половині шляху запису машинка робить поворот на озері й продовжує перетинати водну поверхню ще понад 600 метрів, перш ніж зупинитися. Загальний рекорд становить 1,53 кілометра, що більш ніж удвічі перевищує попереднє досягнення.