Автомобілі яких марок українці найчастіше купують у 2021 році

ТОП-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні за результатами продажів з початку 2021 року

В січні-лютому українці купували нові автомобілі не дуже охоче. Перші два місяці продажі падали порівняно з минулим роком. Тому було декілька причин.

Найголовніша причина це коронавірус. У січні в Україні діяв локдаун – автосалони могли тільки проводити сервісне обслуговування. Автомобілі ж продавалися лише онлайн. І це, звісно, злякало багатьох потенційних покупців. Тоді як у січні-лютому минулого року карантинів ще не було. Перший національний карантин через пандемію Covid-19 було оголошено 12 березня 2020-го.

Друга причина – погода. У лютому вдарили морози. І покупці знову нt дісталися до автосалонів.

Після двох дуже непростих місяців в топ-10 улюблених марок автомобілів українців на перше місце вийшла Toyota. Принаймні, такий висновок можна зробити, якщо проаналізувати статистику, яку публікує асоціація «Укравтопром» (якщо рахувати виключно продажі легкових автомобілів).

Другою сходинкою поки що доводиться задовольнятися Renault. Хоча, скоріш за все, якщо враховувати і комерційний транспорт, то французи таки опиняться на першому місці.

Трійку лідерів замикає Skoda. Це один з небагатьох брендів, якому в 2021 році вдалось не тільки не втратити покупців в Україні, а ще й збільшити продажі. У першій десятці покращити продажі також вдалося місцевим офісам Suzuki, Mazda й Ford.

ТОП-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні

За результатами продажів в січні-лютому 2021 року.

Марка Продажі, Динаміка, % Toyota 1877 -18.2 Renault 1599 -29.8 Skoda 948 13.7 Kia 749 -18.1 Nissan 618 -30.6 Hyundai 613 -14.5 Suzuki 557 16.3 Mazda 484 1.9 Volkswagen 447 -22 Ford 389 0.8

Дані: «Укравтопром».