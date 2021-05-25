Заправка для «екстремалів»: як виглядають нелегальні АЗС в Україні

Правоохоронці показали, як виглядає нелегальна АЗС в Очакові

В Очакові на Миколаївщині правоохоронці виявили нелегальну заправка, на якій продавали дизельне пальне і скраплений газ без необхідних дозвільних документів, а також з порушенням техніки безпеки.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Миколаївської області.

«Правоохоронці провели там обшуки, в результаті чого було вилучено дві цистерни з дизельним пальним і газом, обладнання для реалізації паливно-мастильних матеріалів», - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль у всіх регіонах України відновилася кампанія по боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів. Очікувалося, що звіт про виконану роботу контролюючі органи зроблять в середині квітня, проте поки він переноситься на невизначений термін.

Джерело: Enkorr