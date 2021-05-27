  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Які заправки продають неякісне пальне - Експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне
    Які заправки продають неякісне пальне
    Фото з відкритих джерел

    Експерти взяли проби бензину А-95 на 12 українських мережевих АЗС

    У травні 2021 року Інститут споживчих експертиз взяв проби бензину А-95 в 12 мережевих АЗС. Результати невтішні - навіть у деяких відомих брендів бензин виявився некондиційним.

    Основну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також проби відібрали й в середніх і регіональних мережах, які позиціонують себе на ринку як дискаунтери. Відбори відбувалися по території всієї країни.

    Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки, об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Також всі зразки були перевірені на вміст заборонених присадок.

    Якість пального на українських АЗС

    АЗС Октанове число (норматив – не менше 95 од.) Вміст сірки, (норматив не більше 10 мг / кг) Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів (у %, не більше 35) Об'ємна частина бензолу (у %, не більше 1.0)
    Шелл 96,2 3,9 29,4 0,44
    Окко 96,2 4 28,1 0,45
    Паралель 95,9 5,2 29,5 0,47
    Кло 95,9 5,3 31,5 0,56
    Прайм 96 5,3 34,2 0,72
    Avantage 7 95, 3 5,1 32,5 0,52
    Фактор 95,5 5,7 31,2 0,52
    Укрнафта 95,8 6,1 34,5 0,70
    БРСМ-Нафта 92,8 3,4 27,4 0,47
    Сан Ойл 94 17,7 19,2 1,6
    Мотто 94,2 5,5 11,8 2,3
    АС Ойл 88,2 14,8 23 1,2

    Дані: Інститут споживчих експертиз.

    Зелена зона. З 12 учасників в «зелену» зону потрапили п’ять зразків – «Окко», «Шелл», «Кло», «Паралель» і «Прайм». Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації. Згідно з ним норматив встановлений на рівні не нижче 95 одиниць.

    З вмістом сірки, одним з найважливіших показників для довгого «життя» двигуна, також проблем не виявилося: все пальне відповідало нормативам Євро 5. Мінімальні значення ідентифіковані у «Окко» та «Шелл». У «Кло», «Паралель» і «Прайм» також значення в межах 5 мг/кг. Це однозначний маркер заводського походження пального

    Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення – в межах норми.

    Далі був перевірений ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якомога менше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. І тут – все на висоті. Найменша кількість – у Окко», «Шелл» та «Паралель». Також відмінні показники у «Кло».

    І, нарешті, експерти перевірили наявність в паливі вміст амінів – заборонених в Україні та у світі токсичних присадок, які застосовуються для збільшення октанового числа. Очікувано, в пробах цих речовин виявлено не було.

    Синя зона. Мережі Avantage 7, «Фактор» і «Укрнафта» потрапили в синю зону. Бензин А-95 на цих заправках відповідав усім вимогам ДСТУ, але без «запасу». Враховуючи, що ці мережі позиціонують себе як дискаунтери, тобто мають нижчу ціну на стелах, це пристойний результат.

    Червона зона. У число аутсайдерів потрапили чотири зразки: «БРСМ-Нафта», «Мотто», «Сан Ойл» і «АС Ойл». У всіх чотирьох випадках був виявлений недолік «октану». Як зазначають експерти, такі показники октанового числа свідчать про кустарне походження палива.

    Сірка була перевищена більш ніж в півтора рази в зразках «Сан Ойл» і «АС Ойл».

    Теги: Укрнафта АЗС пальне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне