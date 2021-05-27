Експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне
Експерти взяли проби бензину А-95 на 12 українських мережевих АЗС
У травні 2021 року Інститут споживчих експертиз взяв проби бензину А-95 в 12 мережевих АЗС. Результати невтішні - навіть у деяких відомих брендів бензин виявився некондиційним.
Основну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також проби відібрали й в середніх і регіональних мережах, які позиціонують себе на ринку як дискаунтери. Відбори відбувалися по території всієї країни.
Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки, об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Також всі зразки були перевірені на вміст заборонених присадок.
Якість пального на українських АЗС
|АЗС
|Октанове число (норматив – не менше 95 од.)
|Вміст сірки, (норматив не більше 10 мг / кг)
|Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів (у %, не більше 35)
|Об'ємна частина бензолу (у %, не більше 1.0)
|Шелл
|96,2
|3,9
|29,4
|0,44
|Окко
|96,2
|4
|28,1
|0,45
|Паралель
|95,9
|5,2
|29,5
|0,47
|Кло
|95,9
|5,3
|31,5
|0,56
|Прайм
|96
|5,3
|34,2
|0,72
|Avantage 7
|95, 3
|5,1
|32,5
|0,52
|Фактор
|95,5
|5,7
|31,2
|0,52
|Укрнафта
|95,8
|6,1
|34,5
|0,70
|БРСМ-Нафта
|92,8
|3,4
|27,4
|0,47
|Сан Ойл
|94
|17,7
|19,2
|1,6
|Мотто
|94,2
|5,5
|11,8
|2,3
|АС Ойл
|88,2
|14,8
|23
|1,2
Дані: Інститут споживчих експертиз.
Зелена зона. З 12 учасників в «зелену» зону потрапили п’ять зразків – «Окко», «Шелл», «Кло», «Паралель» і «Прайм». Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації. Згідно з ним норматив встановлений на рівні не нижче 95 одиниць.
З вмістом сірки, одним з найважливіших показників для довгого «життя» двигуна, також проблем не виявилося: все пальне відповідало нормативам Євро 5. Мінімальні значення ідентифіковані у «Окко» та «Шелл». У «Кло», «Паралель» і «Прайм» також значення в межах 5 мг/кг. Це однозначний маркер заводського походження пального
Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення – в межах норми.
Далі був перевірений ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якомога менше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. І тут – все на висоті. Найменша кількість – у Окко», «Шелл» та «Паралель». Також відмінні показники у «Кло».
І, нарешті, експерти перевірили наявність в паливі вміст амінів – заборонених в Україні та у світі токсичних присадок, які застосовуються для збільшення октанового числа. Очікувано, в пробах цих речовин виявлено не було.
Синя зона. Мережі Avantage 7, «Фактор» і «Укрнафта» потрапили в синю зону. Бензин А-95 на цих заправках відповідав усім вимогам ДСТУ, але без «запасу». Враховуючи, що ці мережі позиціонують себе як дискаунтери, тобто мають нижчу ціну на стелах, це пристойний результат.
Червона зона. У число аутсайдерів потрапили чотири зразки: «БРСМ-Нафта», «Мотто», «Сан Ойл» і «АС Ойл». У всіх чотирьох випадках був виявлений недолік «октану». Як зазначають експерти, такі показники октанового числа свідчать про кустарне походження палива.
Сірка була перевищена більш ніж в півтора рази в зразках «Сан Ойл» і «АС Ойл».