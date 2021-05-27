Експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне

Експерти взяли проби бензину А-95 на 12 українських мережевих АЗС

У травні 2021 року Інститут споживчих експертиз взяв проби бензину А-95 в 12 мережевих АЗС. Результати невтішні - навіть у деяких відомих брендів бензин виявився некондиційним.

Основну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також проби відібрали й в середніх і регіональних мережах, які позиціонують себе на ринку як дискаунтери. Відбори відбувалися по території всієї країни.

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки, об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Також всі зразки були перевірені на вміст заборонених присадок.

Якість пального на українських АЗС

АЗС Октанове число (норматив – не менше 95 од.) Вміст сірки, (норматив не більше 10 мг / кг) Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів (у %, не більше 35) Об'ємна частина бензолу (у %, не більше 1.0) Шелл 96,2 3,9 29,4 0,44 Окко 96,2 4 28,1 0,45 Паралель 95,9 5,2 29,5 0,47 Кло 95,9 5,3 31,5 0,56 Прайм 96 5,3 34,2 0,72 Avantage 7 95, 3 5,1 32,5 0,52 Фактор 95,5 5,7 31,2 0,52 Укрнафта 95,8 6,1 34,5 0,70 БРСМ-Нафта 92,8 3,4 27,4 0,47 Сан Ойл 94 17,7 19,2 1,6 Мотто 94,2 5,5 11,8 2,3 АС Ойл 88,2 14,8 23 1,2

Дані: Інститут споживчих експертиз.

Зелена зона. З 12 учасників в «зелену» зону потрапили п’ять зразків – «Окко», «Шелл», «Кло», «Паралель» і «Прайм». Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації. Згідно з ним норматив встановлений на рівні не нижче 95 одиниць.

З вмістом сірки, одним з найважливіших показників для довгого «життя» двигуна, також проблем не виявилося: все пальне відповідало нормативам Євро 5. Мінімальні значення ідентифіковані у «Окко» та «Шелл». У «Кло», «Паралель» і «Прайм» також значення в межах 5 мг/кг. Це однозначний маркер заводського походження пального

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення – в межах норми.

Далі був перевірений ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якомога менше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. І тут – все на висоті. Найменша кількість – у Окко», «Шелл» та «Паралель». Також відмінні показники у «Кло».

І, нарешті, експерти перевірили наявність в паливі вміст амінів – заборонених в Україні та у світі токсичних присадок, які застосовуються для збільшення октанового числа. Очікувано, в пробах цих речовин виявлено не було.

Синя зона. Мережі Avantage 7, «Фактор» і «Укрнафта» потрапили в синю зону. Бензин А-95 на цих заправках відповідав усім вимогам ДСТУ, але без «запасу». Враховуючи, що ці мережі позиціонують себе як дискаунтери, тобто мають нижчу ціну на стелах, це пристойний результат.

Червона зона. У число аутсайдерів потрапили чотири зразки: «БРСМ-Нафта», «Мотто», «Сан Ойл» і «АС Ойл». У всіх чотирьох випадках був виявлений недолік «октану». Як зазначають експерти, такі показники октанового числа свідчать про кустарне походження палива.

Сірка була перевищена більш ніж в півтора рази в зразках «Сан Ойл» і «АС Ойл».