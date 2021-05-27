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    Відома мережа АЗС показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину

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    АЗС ОККО - Відома мережа АЗС показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину
    АЗС ОККО
    Фото з відкритих джерел

    Мережа заправок ОККО почала вказувати у фіскальному чеку, скільки податків закладено у кожному літрі пального

    Починаючи з травня, кожен клієнт мережі заправок ОККО може дізнатися, яку суму податків він платить, купуючи пальна. Тепер вона відображається окремим рядком у фіскальному чеку, який отримує клієнт при розрахунку на касі, повідомляє прес-служба мережі.

    Відзначається, що сума податків складається з ПДВ та акцизного збору (фіксована сума з кожного літра в євро) і вказується при купівлі будь-якого виду палива. Немає різниці, оплачено паливо готівкою, банківською карткою або балами Fishka - податки в повній мірі сплачуються з кожного літра.

    Фото: ОККО
    Фото: ОККО

    «Мережа ОККО працює прозоро, сумлінно платить всі податки до державного та місцевих бюджетів. Ми хочемо, щоб українські водії розуміли: заправляючись на чесних заправках, вони долучаються до розвитку країни. Адже за рахунок цих коштів фінансується ремонт доріг, будівництво шкіл, розвивається медицина, армія і багато іншого. І це дуже серйозні суми. Тільки задумайтеся, в ціні одного літра бензину близько 35% - це податки», - каже маркетинг-директор ОККО Василь Дмитрів.

    Також цього місяця Інститут споживчих експертиз взяв проби бензину А-95 в 12 мережевих АЗС. Основну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також проби відібрали й в середніх і регіональних мережах, які позиціонують себе на ринку як дискаунтери. Відбори відбувалися по території всієї країни.

    Результати тестів якості бензину А-95 на українських заправках ви можете знайти за цим посиланням.

    Джерело: Enkorr

    Теги: податки АЗС пальне
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    Відома мережа АЗС показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину