Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль

Електричну модель Bugatti виконали на замовлення для аеропорту Дубая

В мережі показали унікальний електромобіль Bugatti. Його використовуватимуть для перевезення поважних персон, так званих, VIP, в аеропорту Дубая.

Називається модель Bugatti Baby II. Слово Baby у назві не просто так. Справа в тому, що це дитячий електромобіль. Але керівництво аеропорту вирішило, що це саме те, що їм треба. І замовило спеціальну версію «бейбікара» за 71 тисячу євро.

Саме цей екземпляр виготовили з карбону, пофарбували в помаранчевий колір Jetex Orange, обладнали світлодіодними фарами і стоп-сигналами в стилі ретро.

У салоні встановили шкіряні сидіння.

Рухається Baby II за рахунок електромотора потужністю 13 кінських сил. Максимальна швидкість складає 70 кілометрів на годину. А з місця до 60 кілометрів на годину Baby II прискорюється за шість секунд.

Для замовлення доступні і більш бюджетні варіанти з менш потужними моторами. Наприклад, Baby II з двигуном на 1,4 сили обійдеться в 30 тисяч євро. Версія Vitesse без додаткового обладнання і фарбування в оригінальний відтінок - в 43,5 тисячі євро. А модифікація Pur Sang - в 58,5 тисячі євро.