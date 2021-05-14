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    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль

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    Bugatti Baby II - Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль
    Bugatti Baby II
    Фото: Bugatti

    Електричну модель Bugatti виконали на замовлення для аеропорту Дубая

    В мережі показали унікальний електромобіль Bugatti. Його використовуватимуть для перевезення поважних персон, так званих, VIP, в аеропорту Дубая.

    Називається модель Bugatti Baby II. Слово Baby у назві не просто так. Справа в тому, що це дитячий електромобіль. Але керівництво аеропорту вирішило, що це саме те, що їм треба. І замовило спеціальну версію «бейбікара» за 71 тисячу євро.

    Саме цей екземпляр виготовили з карбону, пофарбували в помаранчевий колір Jetex Orange, обладнали світлодіодними фарами і стоп-сигналами в стилі ретро.

    У салоні встановили шкіряні сидіння.

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    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль
    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль
    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль
    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль
    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль
    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль
    Для аеропорту Дубая виготовили унікальний електромобіль

    Рухається Baby II за рахунок електромотора потужністю 13 кінських сил. Максимальна швидкість складає 70 кілометрів на годину. А з місця до 60 кілометрів на годину Baby II прискорюється за шість секунд.

    Для замовлення доступні і більш бюджетні варіанти з менш потужними моторами. Наприклад, Baby II з двигуном на 1,4 сили обійдеться в 30 тисяч євро. Версія Vitesse без додаткового обладнання і фарбування в оригінальний відтінок - в 43,5 тисячі євро. А модифікація Pur Sang - в 58,5 тисячі євро.

    Теги: Електромобілі Bugatti
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