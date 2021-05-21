Експерти назвали марки автомобілів, які найдешевше утримувати

Американські аналітики назвали автомобільні бренди, які обходяться найдешевше в утриманні і сервісному обслуговуванні

Компанія We Predict збирає інформацію про ремонтні роботи, які проводяться на офіційних і неофіційних сервісних станціях в США, а також про кампанії з відкликання, гарантійні заміни тощо.

На основі цих даних аналітики We Predict роблять висновок про можливості поломок в перші три місяці експлуатації.

«Йдеться про будь-які поломки, крім аварій і зіткнень», — пояснює засновник We Predict Джеймс Дейвіс в інтерв'ю виданню AutoNews, підкреслюючи, що прогнози його компанії засновані на реальних даних.

У своєму недавньому звіті We predict спрогнозувала витрати на потенційні ремонти нових автомобілів більшості відомих брендів.

За словами Дейвіса, витрати в перші три місяці експлуатації є «вікном в майбутнє», оскільки дозволяють оцінити ваші потенційні витрати в майбутньому.

Звіт We Predict ділить автомобілі на дві категорії - не преміальні і преміальні.

Серед непреміальних лідирує Honda (ймовірні витрати в середньому на кожен автомобіль за перші три місяці можуть становити $21), за якою слідують Hyundai, Buick і Toyota.

В середині списку опинилися Mazda, Volkswagen і Kia. Далі розташовуються Volkswagen і Chrysler, чиї показники перебувають фактично на рівні середніх по індустрії.

Внизу списку — Mini, Ford, GM, Chevrolet.

Що стосується списку преміальних авто, то тут лідирують Acura з $30 на автомобіль в перші три місяці (преміальний бренд, що належить Honda) і Lexus (преміальний суббренд Toyota).

Вони з великим відривом випереджають таких переслідувачів, як Infiniti, Volvo, Audi і Genesis (преміальний суббренд Hyundai).

На задвірках списку — Mercedes-Benz, Land Rover і Porsche. Витрати на їх ремонт вже в перші три місяці експлуатації можуть бути в п’ять разів вищим, ніж у випадку з Acura і Lexus.

Джерело: nv.ua