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    Експерти назвали марки автомобілів, які найдешевше утримувати

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    В США найдешевше утримувати автомобілі Honda - Експерти назвали марки автомобілів, які найдешевше утримувати
    В США найдешевше утримувати автомобілі Honda
    Фото з відкритих джерел

    Американські аналітики назвали автомобільні бренди, які обходяться найдешевше в утриманні і сервісному обслуговуванні

    Компанія We Predict збирає інформацію про ремонтні роботи, які проводяться на офіційних і неофіційних сервісних станціях в США, а також про кампанії з відкликання, гарантійні заміни тощо.

    На основі цих даних аналітики We Predict роблять висновок про можливості поломок в перші три місяці експлуатації.

    «Йдеться про будь-які поломки, крім аварій і зіткнень», — пояснює засновник We Predict Джеймс Дейвіс в інтерв'ю виданню AutoNews, підкреслюючи, що прогнози його компанії засновані на реальних даних.

    У своєму недавньому звіті We predict спрогнозувала витрати на потенційні ремонти нових автомобілів більшості відомих брендів.

    За словами Дейвіса, витрати в перші три місяці експлуатації є «вікном в майбутнє», оскільки дозволяють оцінити ваші потенційні витрати в майбутньому.

    Звіт We Predict ділить автомобілі на дві категорії - не преміальні і преміальні.

    Серед непреміальних лідирує Honda (ймовірні витрати в середньому на кожен автомобіль за перші три місяці можуть становити $21), за якою слідують Hyundai, Buick і Toyota.

    В середині списку опинилися Mazda, Volkswagen і Kia. Далі розташовуються Volkswagen і Chrysler, чиї показники перебувають фактично на рівні середніх по індустрії.

    Внизу списку — Mini, Ford, GM, Chevrolet.

    Що стосується списку преміальних авто, то тут лідирують Acura з $30 на автомобіль в перші три місяці (преміальний бренд, що належить Honda) і Lexus (преміальний суббренд Toyota).

    Вони з великим відривом випереджають таких переслідувачів, як Infiniti, Volvo, Audi і Genesis (преміальний суббренд Hyundai).

    На задвірках списку — Mercedes-Benz, Land Rover і Porsche. Витрати на їх ремонт вже в перші три місяці експлуатації можуть бути в п’ять разів вищим, ніж у випадку з Acura і Lexus.

    Джерело: nv.ua

    Теги: США Hyundai Volkswagen Genesis Toyota Kia Audi Honda Lexus Land Rover
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    Експерти назвали марки автомобілів, які найдешевше утримувати