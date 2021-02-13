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    Авто

    Експерти назвали топ-10 кращих автомобілів для водіїв-початківців

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    Експерти назвали топ-10 кращих автомобілів для водіїв-початківців

    Лідерами рейтингу стали старі седани, хетчбеки і універсали марок Ford, Kia і Volkswagen

    Американські автомобільні експерти видання Consumer Reports назвали кращі автомобілі з пробігом для водіїв.

    Вони найбільше відповідають критеріям безпеки, вартості і простоти у використанні, інформує Ukr.Media.

    Лідерами рейтингу стали старі седани, хетчбеки і універсали марок Ford, Kia і Volkswagen.

    Усього до переліку увійшли 10 машин 2009-2010 років випуску, ціна яких не перевищує 12 тисяч доларів:

    1. Hyundai i30
    2. Ford Focus II
    3. Citroen C4 II
    4. Chevrolet Aveo
    5. Opel Corsa
    6. Skoda Fabia
    7. Nissan Tiida
    8. Peugeot 308
    9. Fiat 500
    10. Smart Fortwo II.

    Нагадаємо, що українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років. Вартість машин оцінює Міністерство економіки. На сайті відомства публікують повний список автомобілів, за які потрібно заплатити податок. Зараз таких близько 213 моделей.

    Також, в Пенсійному фонді пояснили, скільки платити за першу реєстрацію авто.

    Теги: податки українці вік
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