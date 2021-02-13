Експерти назвали топ-10 кращих автомобілів для водіїв-початківців

Лідерами рейтингу стали старі седани, хетчбеки і універсали марок Ford, Kia і Volkswagen

Американські автомобільні експерти видання Consumer Reports назвали кращі автомобілі з пробігом для водіїв.

Вони найбільше відповідають критеріям безпеки, вартості і простоти у використанні, інформує Ukr.Media.

Лідерами рейтингу стали старі седани, хетчбеки і універсали марок Ford, Kia і Volkswagen.

Усього до переліку увійшли 10 машин 2009-2010 років випуску, ціна яких не перевищує 12 тисяч доларів:

Hyundai i30 Ford Focus II Citroen C4 II Chevrolet Aveo Opel Corsa Skoda Fabia Nissan Tiida Peugeot 308 Fiat 500 Smart Fortwo II.

Нагадаємо, що українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років. Вартість машин оцінює Міністерство економіки. На сайті відомства публікують повний список автомобілів, за які потрібно заплатити податок. Зараз таких близько 213 моделей.

Також, в Пенсійному фонді пояснили, скільки платити за першу реєстрацію авто.