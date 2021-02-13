Експерти назвали топ-10 кращих автомобілів для водіїв-початківців
Лідерами рейтингу стали старі седани, хетчбеки і універсали марок Ford, Kia і Volkswagen
Американські автомобільні експерти видання Consumer Reports назвали кращі автомобілі з пробігом для водіїв.
Вони найбільше відповідають критеріям безпеки, вартості і простоти у використанні, інформує Ukr.Media.
Лідерами рейтингу стали старі седани, хетчбеки і універсали марок Ford, Kia і Volkswagen.
Усього до переліку увійшли 10 машин 2009-2010 років випуску, ціна яких не перевищує 12 тисяч доларів:
- Hyundai i30
- Ford Focus II
- Citroen C4 II
- Chevrolet Aveo
- Opel Corsa
- Skoda Fabia
- Nissan Tiida
- Peugeot 308
- Fiat 500
- Smart Fortwo II.
Нагадаємо, що українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років. Вартість машин оцінює Міністерство економіки. На сайті відомства публікують повний список автомобілів, за які потрібно заплатити податок. Зараз таких близько 213 моделей.
Також, в Пенсійному фонді пояснили, скільки платити за першу реєстрацію авто.