В Пенсійному фонді пояснили, скільки платити за першу реєстрацію авто

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування необхідно сплатити в залежності від вартості легкового автомобіля

Розмір збору становить 3 або 4, або 5% і залежить від вартості легкового автомобіля

В Україні збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується при першій державній реєстрації автомобіля в Україні.

Розмір збору становить 3 або 4, або 5% і залежить від вартості легкового автомобіля.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Отже, вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору про покупку — продаж, довідкою — рахунком торгових організацій, довідкою митної служби, актом експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, які підтверджують цю вартість.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування необхідно сплатити в залежності від вартості легкового автомобіля в розмірі:

3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року, або не більше 374 550 гривень (165×2 270 грн, де 2 270 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2021, встановлений законом «Про держбюджет на 2021 рік»);

4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2021 році - якщо вартість автомобіля більше 374 550 гривень, але не перевищує 658 300 гривень);

5% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2021 році - якщо вартість автомобіля перевищує 658 300 гривень).

Нагадаємо, що українці в 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому випадку, якщо їх вартість становить не менше ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і вік не перевищує 5 років. Вартість машин оцінює Міністерство економіки. На сайті відомства публікують повний список автомобілів, за які потрібно заплатити податок. Зараз таких близько 213 моделей.

Також Мін’юст повідомив, скільки коштує зареєструвати нерухомість у 2021 році.

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