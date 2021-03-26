Коронавірус «вбиває» автомобільну промисловість

За рік світове виробництво автомобілів скоротилося на 16%

Минулий 2020 рік ознаменувався найгіршою кризою, що коли-небудь мала вплив на автомобільну промисловість, ключовий сектор світової економіки. Таку заяву зробив Фу Бінгфен, президент Міжнародної асоціації виробників автомобілів.

Дані свідчать про зниження виробництва у 2020 році на 16% до менш ніж 78 мільйонів автомобілів, що еквівалентно рівню продажів у 2010 році. Як зазначив пан Бінгфен, «результати 2020 року знищують усе зростання, зроблене за останні 10 років».

Для Європи спостерігалося падіння більш ніж на 21%. Всі основні країни-виробники мали різкі падіння, коливаючись від 11% до майже 40%.

У Північноамериканській зоні виробництво скоротилося більш ніж на 20%, а виробництво в США скоротилося на 19%. Південна Америка впала більш ніж на 30%, а Бразилія – майже на 32%.

Африканський континент також різко скоротився, більш ніж на 35%. Тим часом Азія протистояла досить добре, зменшившись лише на 10%. Зокрема, Китай, який сильно постраждав у перші місяці 2020 року, дуже швидко відновився. Загалом, скорочення виробництва у Китаї було обмежено лише 2%.

Азія залишається на сьогоднішній день найбільшим у світі виробничим регіоном, з 57% частки світового виробництва.

На думку пана Бінгфен, у найближчому майбутньому попит на мобільність людей та товарів залишатиметься високим. Але він буде не такий, як у минулому: автомобільна промисловість одночасно стикається з багатьма проблемами, крім необхідності економічного відновлення, таких як чистіші продукти та їх виробництво, безпечніші транспортні засоби, підключення, автоматизація.

Джерело: 24 канал