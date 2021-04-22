Кросовер з майбутнього: Cadillac показав свій перший електромобіль

Американська компанія презентувала футуристичний електричний кросовер Cadillac Lyriq

Cadillac показав свій перший серійний електромобіль – футуристичний кросовер Lyriq. Стартова ціна новинки – 60 тисяч доларів. Скільки електрокар коштуватиме в Україні, невідоме, адже цей бренд на нашому ринку офіційно не представлено.

Американці вперше показали концепт електричного кроссовера Lyriq в серпні минулого року. Прототип виконали в футуристичному стилі, в зв'язку з чим фахівці передрікали, що товарна версія моделі зазнає істотних змін. Однак представлена серійна модель, показала, що електромобіль все ж зберіг свою концептуальність.

Серійний Lyriq отримав гострі лінії кузова, решітку радіатора з унікальним візерунком і вузьку LED-оптику, а також вертикальні світлодіодні денні ходові вогні, розташовані навколо масивних повітрязабірників.

Незважаючи на схожість з прототипом, серійний кросовер все ж отримав деякі зміни в дизайні. Зокрема, модель обладнали класичними дзеркалами замість камер. Крім того, серійна версія отримає менш габаритні колісні диски і велику площу скління.

Як і у випадку з концептом, серійний Cadillac Lyriq зберіг 33-дюймовий сенсорний мультимедійний екран, який об'єднав в собі цифрову приладову панель і інформаційно-розважальну систему.

Крім того, кросовер отримав активну систему шумозаглушення, а також унікальну аудіосистему з 19 динаміками, частина з яких вбудована в підголівники.

У рух Cadillac Lyriq буде приводити 340-сильна електрична силова установка, що включає акумуляторну батарею ємністю 100 кіловат-годин.

На одному заряді кросовер долатиме близько 480 кілометрів.

За 10 хвилин зарядки електрокар зможе поповнити запас ходу приблизно на 120 кілометрів. Крім того, для серійного Lyriq доступна опція швидкої зарядки від домашньої мережі.