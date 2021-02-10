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    Авто

    На українському ринку електромобілів новий лідер

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    На українському ринку електромобілів новий лідер

    Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто став Chevrolet Bolt

    У січні українці придбали і зареєстрували 502 автомобіля на електротязі, що на 21% менше, ніж роком раніше.

    Про це повідомляє Укравтопром.

    З цієї кількості легкових електромобілів було 469 шт., а 33 авто – комерційні.

    Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто став Chevrolet Bolt, який скинув Nissan Leaf, багаторічного лідера, на друге місце.

    У січні за Chevrolet Bolt своїми гаманцями проголосували 133 автомобіліста, в той час як за Nissan Leaf тільки 107.

    Продовжили список січневої п'ятірки найпопулярніших в Україні електрокарів представники марки Tesla: Model 3 – 34 шт., Model S – 24 шт. і Model X – 21 шт.

    У комерційному сегменті ринку нових були тільки два автомобіля і обидва моделі MAN eTGE.

    А самим затребуваним автомобілем серед комерційних машин на акумуляторних джерелах живлення залишається Renault Kangoo ZE За місяць 26 електричних Kangoo (все з пробігом) поповнили український автопарк.

    Падіння реєстрацій пов'язано, перш за все, з посиленими карантинними обмеженнями в роботі автосалонів, які діяли з 8 по 25 січня.

    Теги: автопарк Tesla час
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