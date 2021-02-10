На українському ринку електромобілів новий лідер

Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто став Chevrolet Bolt

У січні українці придбали і зареєстрували 502 автомобіля на електротязі, що на 21% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості легкових електромобілів було 469 шт., а 33 авто – комерційні.

Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто став Chevrolet Bolt, який скинув Nissan Leaf, багаторічного лідера, на друге місце.

У січні за Chevrolet Bolt своїми гаманцями проголосували 133 автомобіліста, в той час як за Nissan Leaf тільки 107.

Продовжили список січневої п'ятірки найпопулярніших в Україні електрокарів представники марки Tesla: Model 3 – 34 шт., Model S – 24 шт. і Model X – 21 шт.

У комерційному сегменті ринку нових були тільки два автомобіля і обидва моделі MAN eTGE.

А самим затребуваним автомобілем серед комерційних машин на акумуляторних джерелах живлення залишається Renault Kangoo ZE За місяць 26 електричних Kangoo (все з пробігом) поповнили український автопарк.

Падіння реєстрацій пов'язано, перш за все, з посиленими карантинними обмеженнями в роботі автосалонів, які діяли з 8 по 25 січня.