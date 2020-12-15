Найшвидший McLaren в історії виставили на продаж за €4 млн

З'явилося оголошення про продаж McLaren Speedtail з пробігом 125 кілометрів

На сайті JamesEdition, що спеціалізуються на реалізації предметів розкоші, з'явилося оголошення про продаж суперкара McLaren Speedtail – найшвидшого автомобіля в історії британської марки. Машину оцінили у 3 990 000 євро, що еквівалентно 135 110 192 гривні.

На одометрі автомобіля, який знаходиться у німецькому Гамбурзі, значиться пробіг всього у 125 кілометрів. Це єдині подробиці про виставлене на продаж купе – іншу інформацію про автомобіль обіцяють представити потенційному покупцеві вже особисто.

McLaren Speedtail, який дебютував у жовтні 2018 року, став ідеологічним наступником легендарної моделі F1, яка з 1993 по 2005 рік носила титул найшвидшого серійного автомобіля у світі. Як і F1, купе Speedtail має незвичайну посадкову формулу «1 + 2» з водійським сидінням посередині, трохи віддалік і з боків від якого розташовані два пасажирські крісла.

Фото: JamesEdition

Суперкар з конструкцією з композитних матеріалів укомплектований гібридною силовою установкою на основі чотирьох літрові твін-турбо V8 потужністю 756 кінських сил, який працює у парі з 312-сильним електричним двигуном. Сумарна віддача агрегатів складає 1050 кінських сил. McLaren Speedtail здатний прискорюватися з місця до 300 км/год за 12,8 сек, що, наприклад, на 0,3 сек. швидше Bugatti Chiron. Максимальна швидкість автомобіля склала 403 км на годину.

Фото: JamesEdition

Як і у випадку з McLaren F1, тираж Speedtail обмежили 106 екземплярами, які були розпродані ще до початку серійного складання автомобілів.

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